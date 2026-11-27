Иван Халачев разказа пред ТАРАЛЕЖ какво е преживял на “Велодром” преди мача между Олимпик Марсилия и Левски от Лига Европа. Той описа реакцията на стюардите и полицията, говори за пострадал привърженик от делегацията и призова да бъдат прегледани записите от камерите на стадиона.

"Атмосферата и ситуацията просто трудно биха могли да се опишят с думи. Преди започването на мача всички от категория едно, които бяхме може би около 200 човека, се бяхме събрали на обособеното място, което домакините ни посочиха. Бяхме обградени може би от 10-20 стюарди. Всеки от нас можеше да отиде до тоалетната, да си купи някаква напитка, а който беше гладен, хапна.

Няколко минути преди мача всички се събрахме на обособеното място. От сектора, който, не знам дали се води техен, не мога да ви кажа точно. Видяхме как хора, облечени изцяло в черно, с прътове и маски, започнаха да тичат към нашия сектор. След това стана ясно, че имат някакъв тунел, по който дойдоха буквално за секунди до нас.

Стюардите просто изчезнаха. Дори не се опитаха да ги спрат. Цялата работа беше координирана, по мое лично мнение, и от хора от клуба, и от полицията. И ще ви кажа как стигам до този извод.

Когато стана всичко това, стюардите изчезнаха и естествено тръгнахме към клетката, защото това беше единствената посока, в която можехме да тръгнем. Аз лично бях първият, който се опита да влезе във ВИП сектора на домакините. Хора, които видимо изглеждаха като хора от клуба, затвориха вратата под носа ми.

След това наш фен, с когото пътуваме много често, отиде до втората врата на ВИП сектора. За щастие, успя да си сложи крака, преди да я затворят, и избута хората, които бяха вътре. Голяма част от нас успяхме да влезем в техния ВИП сектор. Затворихме вратата и общо взето се скрихме.

Останалите явно не успяха да влязат или просто не видяха този ВИП сектор, тъй като той беше 7-8 реда над мястото, обособено за нас. Те са продължили към сектора за гости, където, може би от клипчетата, всички видяхте какво се случи.

Никой от клуба не ни оказа никаква помощ. Те имат някаква охранителна фирма. Само да ви кажа, че официалната делегация бяхме закарани с автобус от стадиона до входа, през който нашите фенове влизат в клетката. Оттам с не повече от 10 стюарди ни прекараха пеша през целия сектор към мястото за делегацията. Това беше първата им грешка.

Полиция не видяхме на този стадион. Обясниха ни, че трябва да стоим 20-30 минути в ложата, докато дойде полицията. Имаше жени и деца, естествено. Може да си представите каква е била атмосферата.

Само да ви кажа нещо, което никой не казва. Наш фен, който пътува с делегацията, не е пропускал мач. Беше откаран с линейка. Той в момента е в болница в критично състояние. В интензивно отделение. Не знам дали някой говори за него или знае за него. Сигурно знаят. Изключително тежко. Този човек пътува с нас всеки път.

Другият човек, който пътува с нас, беше Тодор Батков-младши. Той се разправяше с полицаи, делегати и всякакви лица, които бяха във ВИП ложата. Просто не ни пускаха да напуснем ложата, за да видим как са другите наши фенове, хората, с които пътуваме.

Жандармерията дойде може би след 20-30 минути. След настояване от страна на Тодор Батков-младши част от феновете, които искахме да излезем, бяхме допуснати навън. Първо жандармерията ни направи цялостен обиск. Не мога да ви кажа защо. Претърсиха ни абсолютно всичко, докато ни пуснат на трибуната.

След това ни насочиха към клетката, но от външната страна на сектора. Ние настояхме да влезем, защото имаше наши фенове от делегацията, които бяха прескочили оградата, а други още не ги виждахме. Накарахме ги да ни вкарат в клетката. Вкараха ни през някакъв друг вход.

Там имаше немалка част от феновете с билети от категория едно. Други се правеха на фенове на Марсилия. Трети бяха отишли за бира и се бяха скрили зад баровете. Който успя да се спаси. Ако не бяхме успели да влезем в тази ложа, щетите щяха да са колосални. Те изобщо не гледаха кого удрят, кого бият. Имаше жени и деца.

Само да ви кажа, че вторият отбор също трябваше да е с нас в официалната делегация. Момчетата щели да си купят кола и фанта и затова се забавили. Трябвало да се качат малко след това и да бъдат настанени при нас. Аз си задавам въпроса какво щеше да се случи, ако там имаше футболисти на Левски на 17, 18, 19 години, с екипите на Левски. Какво щеше да се случи с децата?

Виждате на клиповете как бият. Аз познавам момчето, което застана и прегърна жена си, за да не я бият. Познавам момчето, което падна от етажа. Познавам всичките, които се катериха по стената. Вътре целите им глави бяха в кръв.

Мога да ви изпратя клипчета, дадоха ми ги отвътре. Полиция също е имало, само че жандармерията е била вътре в сектора за гости. И докато бият нашите фенове, те дори не излизат. След това излизат и нашите фенове им посочват какво става. Това го имам на клип, който мога да ви изпратя. Те се обръщат, виждат как бият нашите фенове и започват да пръскат нашата агитка в клетката със сълзотворен газ.

Полицаите ни казват, че ръководството не им е позволило да се намесят. Стюарди нямаше, а официалната делегация стоеше в техния сектор без никаква охрана. Как са вкарали тези прътове, колове, ножове, не мога да ви кажа. Тормозът започна от предната вечер. И клубът има пръст в цялата тази работа.

Категорично заявявам, че хора от Олимпик Марсилия - не знам кой от клуба - имат общо с това нападение. Полицията също. Това се вижда от бездействието на всички хора. Нека изискат записите от камерите и ще видят как затварят вратата пред делегацията на Левски, докато се опитваме да се скрием в тяхната ВИП ложа.

Как хора от най-голямата им агитка стигат до сектора за секунди? Може ли да ми кажете как става това без съдействието на някого от стадиона? Аз не мога да си представя да стане на който и да е български стадион, без да участва някой от охранителната фирма или от самия клуб.

Доколкото знам от разговорите на официалните лица на Левски на летището и в самолета, господин Боримиров е поискал мачът да бъде прекратен. Делегатът му е обяснил, че няма как да го прекратят, защото всички тези хора ще нахлуят на терена и няма как да ги спрат. Това е било обяснението му.

Аз разговарях лично и със Светослав Вуцов, да е живо и здраво момчето. Знаете ли какво е да слушаш химна и да гледаш как отгоре се случва това нещо, как бият нашите фенове с прътове? Не си мислете, че не сме го видели. Всички го видяха. Как се играят 90 минути след тази гледка? Няма как УЕФА или делегатът да кажат, че не са го видели, защото целият стадион го видя. Всички го видяха.

Аз не считам, че има достатъчно голямо наказание, което би могло да оправдае цялата тази кръв, която се проля, защото наистина имаше доста кръв по седалките на стадиона. И цялото това насилие.

Но личните ми очаквания са поне този път УЕФА да вземе решение безпристрастно. Всички сме виждали през годините как защитават определени клубове и от коя част на Европа са тези клубове. Ако това се беше случило на “Герена” или на Националния стадион при гостуване на Левски или на който и да е друг футболен клуб от България, този клуб нямаше да помирише евротурнири поне пет години.

Моите лични очаквания и най-малкото възмездие, което аз като човек, който обикаля стадионите с Левски, очаквам, е изваждане от евротурнирите. Това е минимумът като санкция. Казвам ви от първо лице, че от тяхна страна дори не бяха положени усилия да ни опазят.

Изначално, още преди да станат нещата, всичко беше организирано срещу привържениците и срещу делегацията на Левски. Това е удар по клуба. Те нападат делегацията на отбора. Това не е сбиване между агитките, провокация между агитките. Вижда се как бият безпомощни хора, жени, деца, гонят ги.

Просто не мога да ви опиша какъв ад беше на стадиона. Аз такова нещо не съм очаквал да видя в този сектор и изобщо на футболен стадион. Ако това наказание не бъде наложено на Олимпик Марсилия, очаквам солидарност от българските клубове и от клубовете в Европа, както и натиск върху УЕФА това да се случи.

Вчера бяха феновете на Левски. Ако тези хора не бъдат наказани, утре ще са феновете на който и да е друг футболен отбор. Жените, децата, други привърженици на футболен отбор."