Дете може да заобиколи възрастовото ограничение в социалните мрежи, ако възрастен му помогне да си направи профил. А кой проверява дали зад другите профили стои човек? Българският евродепутат Андрей Ковачев ( ГЕРБ /ЕНП) и негови колеги са поискали от Европейската комисия да предложи проверка на всички профили в големите платформи . В интервю за Novini.bg в Европейския парламент в Страсбург Ковачев обясни как може да се удостоверява възрастта на децата, какво тревожи Комисията в българския бюджет и защо сигурността в Черно море изисква общи действия с Румъния и Турция.

– Г-н Ковачев, наближават 20 години от присъединяването на България към Европейския съюз. Вчера Европейската комисия отново даде негативна оценка на страната ни. Какво трябва да променим, за да спазваме правилата за фискална дисциплина?

– За да бъдем равни с другите европейски народи, трябват задружни усилия. Припомням думите на Васил Левски, защото те важат за всички сфери, включително за публичните финанси.

Основната критика на Комисията е към разходната част на бюджета. При допустим ръст на разходите от 4,2% прогнозата за България е между 10 и 10,7%. Често ни сравняват с Франция, която също има висок дефицит, но спазва зададените ѝ параметри за разходите. Два пъти годишно – през май и октомври – Комисията получава данни от правителството. За съжаление изводът ѝ е, че мерките за ограничаване на разходите са недостатъчни.

И правителството, и опозицията трябва да се стремят към бюджет, който отговаря на правилата. Никой не иска България да бъде глобявана или да бъдат орязвани европейски средства. Целта е българските региони да разполагат с достатъчно средства за инфраструктура и да привличат повече инвестиции. За мен смисълът на сближаването е хората да усетят резултата там, където живеят – чрез по-високи доходи, по-добро образование и здравеопазване.

– Успяхме ли за тези близо 20 години да убедим българите в ползите от членството в Европейския съюз?

– Много млади хора приемат свободата, която имаме днес, за даденост. Само преди две поколения тя беше немислима. Когато бях дете, думата „граница“ за мен означаваше гранична зона, телени мрежи, кльон, кучета и стрелба без предупреждение. Тези граници бяха там, за да не могат българските граждани да напуснат собствената си страна.

Днес можеш да вземеш телефона си, да си купиш билет и още същия ден да заминеш. Можеш да избереш къде в Европа да учиш и къде да започнеш кариерата си. За мен най-хубавото е да намериш щастието си в родината, в своя град, сред приятелите си. Но имаш свободата да избереш и друго място.

Трябва да разказваме на младите как се живееше през 80-те и 90-те години, за да могат да направят сравнение. Технологиите се развиват, навлиза изкуственият интелект, но основните свободи, за които говорим, са гарантирани от Европейския съюз. Трябва да ги ценим.

Членството отвори и нови пазари за българския бизнес. Когато ЕС сключва търговски споразумения с партньори по света, българските компании също получават достъп до тези пазари. Дали ще се наложат на тях, зависи от способността им да предлагат нови продукти, качествени стоки и услуги на конкурентни цени.

– На фона на войната в Украйна и заплахите по източния фланг какво трябва да направят Европа и България, за да бъде Черноморието сигурно и за хората, които идват тук на почивка?

– Европейският съюз е мирен проект. Винаги сме се стремили да създаваме възможности за търговия и обмен с нашите съседи и с останалия свят. За огромно съжаление човечеството все още е далеч от момента, в който няма да има нужда от въоръжение. През последните години Европа осъзна, че трябва да поеме сигурността си в свои ръце.

Започнахме да изграждаме отбранителни способности и трябва да продължим. При заплаха от дронове например трябва да можем навреме да установим откъде идват и да имаме възможност да ги неутрализираме, ако са насочени към нашите териториални води, изключителната ни икономическа зона или, не дай Боже, към територията ни. Сами няма как да се справим. Трябва да изграждаме тези способности заедно с другите държави в ЕС и с партньорите ни в НАТО.

В Черно море е особено важно да координираме усилията си с Румъния и с Турция като наш съюзник в НАТО. Сигурността на търговските кораби и свободното корабоплаване са от пряко значение за България.

– През последните седмици активно поставяте въпроса за достъпа на децата до социалните мрежи. Закъсня ли Европейският съюз и каква мярка според вас би дала резултат?

– Следим какво се случва в Австралия. Това е постоянно съревнование между технологиите и законодателите. С развитието на изкуствения интелект вероятно ще се появяват и нови начини за заобикаляне на правилата. Като законодатели трябва да сме подготвени.

Европейската комисия ще предложи т.нар. Акт за децата (Kids Act). Идеята е децата под 13 години да не могат да създават собствени профили в социалните мрежи. Предвиждат се изключения за определени образователни програми, използвани в училище.

Комисията разработва европейско приложение за проверка на възрастта, което в момента е във фаза на изпитване. Чрез него платформи като Facebook, X или TikTok ще получават само потвърждение дали потребителят е под или над определената от закона възраст. Така няма да се налага да предоставяме на тези компании личните данни на децата си.

Остават и технически въпроси. Някой може да се опита да заобиколи ограничението чрез VPN. Приятел или родител също може да помогне на дете да си създаде профил.

С мои колеги поискахме от Комисията да включи и проверка на всички профили в големите социални мрежи. Искаме да сме сигурни, че зад всеки профил стои човек. Ботове и профили, управлявани чрез изкуствен интелект, могат да се използват за кампании, които целят да променят обществените нагласи в държавите членки.

Темата предизвиква силни реакции. Има хора, които настояват анонимността в социалните мрежи да се запази. Аз смятам, че правилата за разрешеното в реалния живот трябва да важат и онлайн.

– Кога очаквате тези предложения да станат част от европейското законодателство?