Френският депутат Манюел Бомпар осъди жеста на привърженик на Левски, заснет да отправя нацистки поздрав по време на двубоя с Олимпик Марсилия от Лига Европа. Представителят на департамента Буш-дю-Рон похвали феновете на домакините за антифашисткия им възглас в отговор на жеста.

“Поздравления за феновете на Марсилия, които отговориха с антифашистки възглас. За крайнодесните няма място на нашите стадиони!”, написа Бомпар в X.

Публикацията му се отнася до конкретния епизод от видеото. Около срещата бяха нападнати и български привърженици, част от които потърсиха медицинска помощ.

Левски и БФС сезираха УЕФА за нападенията. От Левски поискаха разследване и на организацията по сигурността на стадиона, а Олимпик Марсилия осъди насилието и обяви, че съдейства на френските власти.