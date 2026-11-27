Коледният базар в Перник ще бъде открит на 29 ноември със запалването на светлините на градската елха. Дядо Коледа, Снежанка и джуджетата ще бъдат гости на празничната вечер, а в 20 коледни къщички посетителите ще могат да купят сувенири, подаръци, храни и напитки.

Сред атракциите тази година са виенско колело, въртележка и ледена пързалка. Ако времето позволява, пързалката ще отвори още в деня на откриването, каза заместник-кметът на Перник Адриан Скримов. През декември са предвидени концерти, детски и куклени представления и други празнични събития.

Базарът ще работи до Нова година, а общината кани перничани да посрещнат заедно 2027 г. След празника къщичките ще затворят за няколко дни, за да бъдат подготвени за Международния фестивал на маскарадните игри „Сурва“. По думите на Скримов фестивалът ще бъде открит на 22 януари и ще се проведе през последните два уикенда на месеца.