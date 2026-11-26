Финалният трейлър на „Отмъстителите: Денят на Страшния съд“ събра 563 милиона гледания в първите си 24 часа, превръщайки се в най-гледания трейлър на Disney за всички времена.

Пуснато на 23 ноември, видеото надмина резултата от 503 милиона гледания, записан от първия пълен трейлър на филма през юли. С това постижение продукцията се нарежда и на второ място сред най-гледаните филмови трейлъри в историята, отстъпвайки единствено на „Спайдър-Мен: Съвсем нов ден“, който отчете 718,6 милиона гледания за първото денонощие. Лентата за Човека паяк постави и рекорд в боксофиса на САЩ и Канада с приходи от 360 милиона долара през премиерния си уикенд.

Световното турне стартира в Лас Вегас

Глобалното промоционално турне на филма започна миналия уикенд по време на състезанието от Формула 1 в Лас Вегас, където звездите от актьорския състав Крис Еванс, Антъни Маки и Симу Лиу се включиха в редица събития.

Емблематичната зала „Сферата“ (The Sphere) беше преобразена с визуална тематика от „Отмъстителите: Денят на Страшния съд“. В рамките на кампанията въздушно такси, брандирано с кадри от филма, извърши среднощен полет, а специален шоу автомобил, вдъхновен от Доктор Дуум, беше изложен за феновете. Промоционалната обиколка ще продължи със събития в Сао Пауло, Голд Коуст, Рим, Лондон, Сеул, Шанхай, Торонто и Лос Анджелис.

Трейлърът връща Стив Роджърс в играта

Новите кадри разкриват подробности около живота на Стив Роджърс и Пеги Картър. В сюжета Фантастичната четворка открива начин да пътува назад във времето, намира Роджърс и го връща в основната времева линия, където той се присъединява към екипа на Отмъстителите в битката срещу Доктор Дуум. Междувременно синът на Роджърс научава, че баща му е Капитан Америка.

Премиерата на филма по кината е насрочена за 18 декември.