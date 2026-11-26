Анди Тейлър, китарист на британската попрок група „Дюран Дюран“ и съавтор на някои от най-големите ѝ хитове, почина на 65 години. Музикантът е починал в понеделник от метастатичен рак на простатата, диагностициран през 2018 г. Семейството му и бившите му колеги от групата съобщиха за смъртта му в общо изявление в сряда, предаде Ройтерс.

„За света Анди беше блестящ китарист, а за нас беше най-прекрасният съпруг, любящ баща и най-гордият дядо“, заяви от името на семейството съпругата му Трейси Уилсън-Тейлър. Двамата имат четири деца.

Саймън Льо Бон, Ник Роудс, Джон Тейлър и Роджър Тейлър си спомниха за първите години на групата и за приноса на китариста към нейното звучене. „Анди беше до нас от самото начало. Още когато пристигна в Бирмингам от Североизточна Англия с китара и непоклатима вяра в това, което можем да постигнем, той внесе в музиката ни плам и дързост, които оставиха трайна следа“, заявиха те.

Роден през 1961 г. в Тайнмът и израснал в Кълъркоутс, Тейлър започва да свири на китара на 11 години. По-късно напуска училище и тръгва на турнета в Англия и Европа с няколко групи. През 1980 г. се мести в Бирмингам и се присъединява към „Дюран Дюран“.

Групата подписва договор с EMI Records и през 1981 г. издава едноименния си дебютен албум, който постига успех във Великобритания. Световната известност идва година по-късно с албума „Rio“. Тейлър е съавтор на „Girls on Film“, „Hungry Like the Wolf“ и „Rio“. През 1987 г. издава първия си самостоятелен албум „Thunder“. Той е въведен в Залата на славата на рокендрола като член на „Дюран Дюран“.