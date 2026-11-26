Административният съд във Варна предстои да се произнесе по жалбата на Благомир Коцев срещу предсрочното прекратяване на мандата му като кмет.

В сряда съдът не даде ход на жалбата заради пропуски в представената документация.

Адвокатите на Коцев заявиха, че нередностите вече са отстранени, което позволи делото да бъде разгледано по същество. Защитата оспорва решението на Общинската избирателна комисия за предсрочното прекратяване на мандата на Коцев, както и отстраняването му от поста, преди съдът да се е произнесъл по спора.

Междувременно вчера във Варна и още няколко града в страната се проведоха протести в подкрепа на Коцев.

Участниците изразиха несъгласие с прекратяването на мандата му и настояха за изчакване на съдебното решение.

Очаква се Административният съд във Варна да се произнесе по законосъобразността на решението на Общинската избирателна комисия.