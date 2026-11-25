Има голяма верояност България да понесе санкция в размер на 0,02% от брутния вътрешен продукт (БВП), или приблизително 25 млн. евро, заяви заместник-председателят на Народното събрание (НС) Иван Ангелов в предаването "Денят ON AIR".

"Трябва да подчертая ясно за всички, че това е глоба, която се предлага или препоръчва във връзка с Бюджет 2026, или за т.нар. възможен бюджет", уточни представителят на "Прогресивна България" (ПБ) в ефира нa Bulgaria ON AIR.

Ангелов припомни, че след идването си на власт правителството е разполагало с по-малко от три месеца за приемането на финансовата рамка за настоящата година.

"Това не е просто звучен шамар. Това е ясен сигнал, ясен знак към всички, които са управлявали до този момент", категоричен бе гостът. "Бяхме изправени в ситуация на свръхдефицит. Бюджетният дефицит за първите три месеца на настоящата година беше рекорден за последните 20 години. И това са фактите, това са данните на масата, такива, каквито са", изтъкна Ангелов.

По думите му състоянието на публичните финанси е наложило предприемането на спешни законодателни мерки за освобождаване на средства по Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ), които са дали глътка въздух на публичните финанси. "България е изправена пред икономически и финансов крах заради финансовия разгул през последните години", заяви той.

Той отбеляза, че Европейската комисия е ревизирала в посока нагоре бюджетния дефицит за миналата година - до 4%. "Теглиха се през последните години рекордни нива на дълг. 30 милиарда за последните три години. И този дълг къде отиде? Той реално няма никаква възвръщаемост", коментира още Ангелов.

Според представителя на "Прогресивна България" натрупаният свръхдефицит е направил поемането на нов дълг неизбежно, за да се гарантират стабилността на публичните финанси и запазването на социалните плащания.

"Никой български гражданин не бива по никакъв начин да пострада от някакъв тип икономии, ограничения, оптимизация", подчерта Ангелов. Той изрази оптимизъм, че заложените параметри във финансовата рамка за следващата година ще бъдат изпълнени, като определи сигналите от Брюксел като "изключително окуражаващи и подкрепящи мерките на правителството". По думите му в Бюджет 2027 са предвидени множество буфери, като пример за това са допълнителните 110 млн. евро за общините.

"Аз лично вярвам, че в предложения бюджет за 2027 година този риск е сведен до абсолютния минимум", обобщи гостът по отношение на опасенията за изпълнението на приходната част. "Отговорно и без всякакво колебание мога да заявя, че това е най-социалният бюджет през последните години", категоричен бе Ангелов.