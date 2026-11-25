Граждани се събраха пред Съдебната палата в София на протест под надслов "Нито една повече“ по повод Международния ден за елиминиране на насилието над жени, който се отбелязва на 25 ноември.

За седма поредна година инициативата поставя въпроса за необходимостта от по-ефективна защита на пострадалите от насилие, законодателни промени и достъпна правна и психологическа помощ. Подобни демонстрации се организират и в други градове на страната.

Пред ТАРАЛЕЖ Александра от колектива "Феминистки мобилизации“, една от организаторките на протеста, посочи, че въпреки ежегодните демонстрации и поставянето на едни и същи искания, промяната остава недостатъчна.

"Това е ден, в който навсякъде по света хората излизат на протест и имат искания за справедливост и достойнство за жените и момичетата, които преживяват насилие. Фемицидът е глобален проблем, домашното насилие е глобален проблем. България също не е подмината“, заяви тя.

Сред основните проблеми Александра открои липсата на единна национална статистика, която да дава цялостна представа за мащаба на насилието над жени в страната.

"Все още броим жертвите от медиите, всеки един случай.“

Организаторката обърна внимание и на недостатъчния брой кризисни и консултативни центрове. Според нея липсата на подобни услуги във всяка област може да принуди пострадалите да напуснат работата и познатата си среда, за да потърсят защита за себе си и децата си.

На въпрос на ТАРАЛЕЖ какво би казала на жените, които изпитват страх да споделят за насилието, което преживяват, Александра призова пострадалите да потърсят подкрепа от близки хора и специализирани организации.

"Ще им кажа, че ние сме с тях, вдъхваме им кураж. Знам, че това е нещо, което се изпитва изключително лично, изключително болезнено, но е много важно те да потърсят подкрепа от хора, на които имат доверие“, посочи тя.

Александра сподели още, че сред присъстващите на демонстрацията е забелязала народни представители от различни политически формации, дошли в лично качество. По думите ѝ обаче заявената солидарност трябва да бъде последвана от конкретни действия и осигуряване на необходимото финансиране.

Въпросът за държавния бюджет беше поставен и от юрист, поканена от организаторите като един от говорителите на протеста. Пред ТАРАЛЕЖ тя подчерта необходимостта българският законодател да предприеме своевременни действия.

"Първото, може би най-важното, което трябва да се случи, е да се оправи бюджетът. В смисъл, трябва да има места за нови кризисни центрове“, заяви тя.

Според юриста в Бюджет 2027 не са предвидени средства за разкриването на нови кризисни места за пострадалите от насилие. Тя обърна внимание и на необходимостта България да изпълни изискванията на европейската директива за борба с насилието над жени и домашното насилие.

Срокът за въвеждане на Директива (ЕС) 2024/1385 в националното законодателство е 14 юни 2027 г. Документът предвижда мерки за превенция, защита и подкрепа на пострадалите, както и подобряване на събирането на статистически данни.

Пред ТАРАЛЕЖ юристът коментира и рисковете, пред които са изправени жените, подложени на физическо насилие, като открои душенето и заплахите с оръжие като особено тревожни признаци.

Тя препоръча на жените в рискови ситуации да потърсят специализирана помощ чрез националната телефонна линия за пострадали от насилие на фондация "Асоциация Анимус“, където могат да получат съдействие за изготвянето на индивидуален план за безопасност и напускане на насилника.

Сред участниците в протеста имаше и мъже, които изразиха своята солидарност с пострадалите от насилие.

Млад мъж, присъстващ на демонстрацията, сподели пред ТАРАЛЕЖ, че участието на мъже от различни поколения е важно, защото по този начин те могат да дават пример на останалите.

"Мъже от всякаква възраст е добре да има“, заяви той.

На въпрос каква промяна очаква след края на протеста, младежът посочи, че обществото трябва да започне да се отнася много по-сериозно към проблема с насилието.

"Аз самият съм тук, защото има хора, които имат по-добър план от мен“, допълни той, обяснявайки, че присъствието му е начин да подкрепи усилията на организаторите.

Организаторите на "Нито една повече“ са изпратили исканията си до народните представители, от които очакват да заявят своята позиция и ангажимент до 10 декември – Международния ден на правата на човека.

След седем години на ежегодни демонстрации очакванията на организаторите остават насочени към конкретни законодателни, финансови и институционални действия.