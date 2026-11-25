Геополитическата обстановка подчертава необходимостта от все по-тесни връзки между Европейския съюз и страните от Западните Балкани, заяви председателят на Европейския съвет Антонио Коща на съвместна пресконференция с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. Двамата са домакини на тазвечершната среща на върха ЕС – Западни Балкани в Брюксел, в която участват представители на всички държави от региона, с изключение на Сърбия.

„Отново потвърдихме европейското бъдеще на страните от Западните Балкани“, посочи Коща и добави, че посланието му към всички партньори е да ускорят необходимите реформи за присъединяване към Общността. Той акцентира и върху добросъседството. „Очаквам напредък в разрешаването на двустранните спорове. Предизвикателствата, свързани с миналото, трябва да бъдат превъзмогнати“, подчерта председателят на Европейския съвет, напомняйки, че ЕС е изграден върху помирението и истински напредък се постига само когато погледът е насочен към бъдещето.

От своя страна Урсула фон дер Лайен определи разширяването като „стратегическа необходимост за ЕС“. „Светът около нас се променя и колкото Европа е по-обединена, толкова по-добре ще посрещне предизвикателствата“, заяви тя и уточни, че през следващата година Брюксел ще определи заедно с всяка от шестте балкански държави следващите стъпки за постепенното им приобщаване към европейския единен пазар.

В съвместно изявление след края на срещата двамата изтъкнаха, че по-дълбоката интеграция върви ръка за ръка с реформите в рамките на Плана за растеж, чието изпълнение тази година е набрало сериозна скорост. „Преди година партньорите бяха изпълнили 38% от заложените реформаторски стъпки. Днес вече достигнахме 63%. И това са реформи, които водят до реална промяна. Те биха могли да отключат още 338 милиона евро за Албания, Черна гора и Северна Македония през следващите седмици“, се посочва в документа.

В него се подчертава и друг ключов елемент от процеса – необходимостта държавите от Западните Балкани да се сближават и помежду си. В тази посока също се отчита осезаем напредък: вътрешнорегионалната търговия бележи значителен ръст, професионалните квалификации все по-често се признават през граница, регионалният роуминг улеснява комуникацията между хората, а т.нар. „зелени коридори“ (Green Lanes) ускоряват търговския обмен, което доказва ключовото значение на регионалното сътрудничество, казват от Брюскел.