Амбициозен проект на стойност 70 милиона евро на Марсилия предизвика сериозно напрежение във Франция. Клубът планира да изгради нова тренировъчна база в Тре (Trets), намиращ се на около 45 километра от Марсилия, но намерението вече среща съпротива от местни жители и политици.

Идеята е „фокейците“ да се сдобият с по-модерен и просторен комплекс, който да отговори на нуждите на различните формации. Настоящата база „Ла Командери“ разполага само с три футболни терена на площ от девет хектара, което създава затруднения за организацията на тренировъчния процес.

Според френските медии новият център може да бъде изграден върху терен от около 11,5-13 хектара в района на Тре. Инвестицията се оценява на приблизително 70 милиона евро, а строителството би отнело между три години и половина и четири години.

Земеделските земи са в центъра на конфликта

Най-сериозните възражения са свързани с избрания терен. Общината е придобила земята през 2010 година с идеята да я запази като земеделски и природен резерв. Част от нея все още се обработва от местни земеделски производители.

Представители на опозицията обвиняват общинската администрация в недостатъчна прозрачност и предупреждават за възможни негативни последици върху околната среда. Сред основните опасения са загубата на обработваеми площи, бетонирането на терена и увеличаването на риска от наводнения в район, който и без това е податлив на подобни проблеми.

Кметът защитава пристигането на Марсилия

Кметът на Тре Паскал Шовен обаче подкрепя идеята и вижда в нея възможност за икономическо развитие и по-голяма популярност на населеното място.

„Олимпик Марсилия си остава Олимпик Марсилия“, е позицията на градоначалника, цитиран от френските медии. Той изтъква, че в равнината на Тре има над 80 хектара земя, която не се обработва, и оспорва твърденията, че проектът ще нанесе непоправими щети на местното земеделие.

Въпреки подкрепата на кмета обаче, според местната преса на този етап общината все още не е получила конкретен устройствен план, официална оферта за придобиване на терена или завършено проектно досие от клуба.