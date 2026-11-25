Фен на Левски ще трябва да положи 100 часа безвъзмезден труд в полза на обществото и няма да може да посещава спортни мероприятия в продължение на 30 месеца. Това е окончателното наказание за 32-годишен мъж от Варна, който повредил четири охранителни камери на стадион „Хювефарма Арена“ в Разград.

Решението е на Районния съд в Разград и е потвърдено от Окръжния съд, като вече не подлежи на обжалване.

Инцидентът се е случил през август 2024 година, когато Лудогорец приема Левски в мач от футболното първенство. Малко преди началото на срещата привърженикът, намиращ се в сектора за гостуващите фенове, прикрил лицето си с тениска и започнал да атакува камерите за видеонаблюдение.

Първоначално мъжът използвал дълга дръжка от знаме, с която разместил устройствата и залепил стикери върху обективите им. След това се покатерил върху предпазното ограждение и продължил да дърпа и удря камерите с ръце. Вследствие на действията му били повредени общо четири камери на стойност 683,57 евро (1336,95 лева).

Според съдебните магистрати действията на привърженика представляват целенасочен опит за възпрепятстване на видеонаблюдението по време на футболна среща. Системата има съществено значение за гарантирането на сигурността на зрителите при провеждането на масови спортни събития.

Проявата е квалифицирана като спортно хулиганство по смисъла на Закона за опазване на обществения ред при провеждането на спортни мероприятия.

Съдът е преценил, че наложените санкции са достатъчни за поправяне на поведението на извършителя. Така фенът на Левски ще остане извън стадионите в България и чужбина за следващите две години и половина.