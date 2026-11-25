Пускат допълнителни билети по 5 евро за баскетболния мач България - Дания
Първоначално обявените места са разпродадени. Новите билети са за сектор 3 на третия етаж в “Арена 8888” в София
Българската федерация по баскетбол отваря допълнителни места за евроквалификацията между мъжките национални отбори на България и Дания. Решението идва, след като първоначално пуснатите билети бяха разпродадени. Двубоят е в четвъртък, 26 ноември, от 19:00 часа.
Допълнителните билети са на цена от 5 евро и ще бъдат достъпни в мрежата на Eventim. Те са за сектор 3 на третия етаж в “Арена 8888”.
Срещата с Дания ще бъде първият официален мач на мъжкия национален отбор в София от повече от 12 години. “Благодарим за невероятната подкрепа”, обърнаха се от федерацията към привържениците.