Българската федерация по баскетбол отваря допълнителни места за евроквалификацията между мъжките национални отбори на България и Дания. Решението идва, след като първоначално пуснатите билети бяха разпродадени. Двубоят е в четвъртък, 26 ноември, от 19:00 часа.

Допълнителните билети са на цена от 5 евро и ще бъдат достъпни в мрежата на Eventim. Те са за сектор 3 на третия етаж в “Арена 8888”.

Срещата с Дания ще бъде първият официален мач на мъжкия национален отбор в София от повече от 12 години. “Благодарим за невероятната подкрепа”, обърнаха се от федерацията към привържениците.