Разломната зона в Мраморно море, разположена южно от Истанбул, се смята за един от районите с най-сериозна сеизмична опасност в Европа. Според изследване на Германския изследователски център по геонауки (GFZ) при най-неблагоприятно развитие на събитията там е възможно да възникне земетресение с магнитуд до 7,6 по Рихтер, пише Türkiye Today.

Нови геоложки и геофизични проучвания разкриват, че разломът има значително по-сложна структура, отколкото се е смятало досега. Вместо да представлява една непрекъсната линия, той е изграден от основни разломни сегменти и множество по-малки разклонения, които са свързани помежду си.

Според професор Марко Бонхоф, който от дълги години изследва сеизмичната активност в района, вероятността през следващите десетилетия да се случи земетресение с магнитуд между 7,2 и 7,4 е около 50%. Тази оценка се основава на натрупаното тектонично напрежение по главния разлом.

Съществува обаче и по-неблагоприятен сценарий. Ако при силно земетресение се задействат едновременно и някои от второстепенните разломни разклонения, магнитудът може да достигне 7,6. Подобно събитие би освободило приблизително два пъти повече енергия в сравнение със земетресение с магнитуд 7,4.

Научните изводи са представени в коментар, публикуван в списание Geophysical Journal International.

Разломът в Мраморно море е част от Северноанадолската разломна система, която маркира границата между Евразийската и Анадолската тектонична плоча. Движението на двете плочи една спрямо друга създава постоянно напрежение в земната кора. На отделни места разломът е блокиран и не позволява свободно движение, поради което напрежението се натрупва с течение на времето.

Особено внимание предизвиква фактът, че по основния сегмент на разлома в Мраморно море не е регистрирано земетресение с магнитуд над 7 от 1766 г. насам. Историческите сведения сочат, че силни земетресения в този район са се случвали през интервали от приблизително 250 години.