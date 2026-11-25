Париж ще прекрати участието си в преговорите за следващия дългосрочен бюджет на Европейския съюз, ако държавите членки не постигнат споразумение до края на декември. Този ултиматум постави френският президент Еманюел Макрон чрез представител на Елисейския дворец в навечерието на ключовата среща на върха в Брюксел, съобщи Франс прес.

„За президента е ясно, че няма смисъл преговорите да продължават след декември, ако дотогава не бъде постигнато споразумение“, подчерта съветник на държавния глава пред медиите. Позицията му ясно показва, че евентуално подновяване на разговорите ще стане възможно едва след президентските избори във Франция през пролетта.

На предстоящия вот Макрон няма конституционно право да се бори за трети пореден мандат, а социологическите анкети сочат като фаворит евроскептичната кандидатка на крайнодясната партия „Национален сбор“ Марин Льо Пен. Още по време на октомврийската среща на върха френският лидер предупреди, че финализирането на бюджетна сделка непосредствено преди изборите във Франция би било неуместно.

През изминалия уикенд френските власти остро разкритикуваха актуализирания проект за многогодишната финансова рамка (2028–2034 г.), изготвен от председателя на Европейския съвет Антонио Коща. Документът залага орязване на разходите с над 200 милиарда евро, както и въвеждането на нов данък върху технологичните гиганти. Критики към плана отправи и Германия, но от противоположни позиции, което очертава изключително тежки дебати.

Държавните и правителствените ръководители от ЕС се събират в Брюксел в четвъртък и петък, за да търсят сближаване на позициите с надеждата окончателна сделка да бъде сключена на форума на 17 и 18 декември.

„Постигането на споразумение не е самоцел“, категорични са от френското президентство, определяйки подхода в новия проект като „логика, съсредоточена изключително върху съкращения, които са небалансирани“ и „неравномерно разпределени“.

Основното притеснение на Париж е свързано с липсата на твърди гаранции за субсидиите на фермерите – традиционно чувствителна тема за френското общество. „Нито едно евро от средствата, които Франция получава в момента, не трябва да липсва в следващата многогодишна финансова рамка за Общата селскостопанска политика (ОСП)“, гласи предупреждението от Елисейския дворец.