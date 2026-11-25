Първата ракета на България Елизара Янева започна с убедителна победа на турнира на твърди кортове в Търнава, Словакия, с награден фонд 60 000 евро. 19-годишната националка спечели всичките 12 гейма срещу представителката на домакините Катарина Якубцова и се класира за втория кръг на сингъл.

Янева завърши двубоя с четири аса и една двойна грешка, докато Якубцова допусна четири двойни грешки. Следващата съперничка на българката ще бъде победителката от мача между Лидия Енчева и латвийската квалификантка Беатрисе Зелтина.

Изабелла Шиникова също е в основната схема, след като премина през квалификациите. В първия кръг тя ще играе срещу друга квалификантка, Лайма Владсон от Узбекистан.

Шиникова и Владсон са партньорки в надпреварата на двойки и вече стигнаха до четвъртфиналите. Там ще срещнат поставените под номер 1 Маделайн Брукс от Великобритания и Делейна Хюит от САЩ.