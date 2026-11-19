Елизара Янева се класира убедително за четвъртфиналите на турнира на твърди кортове в Търнава, Словакия, с награден фонд 60 000 долара. Първата ракета на България победи германската квалификантка Юлия Щузек с 6:1, 6:2 за 65 минути.

Поставената под номер 1 Янева пое контрола след равенството 1:1 в първия сет. Тя спечели пет последователни гейма и затвори частта с 6:1.

Подобно беше развитието и във втория сет. Българката изостана с 0:1, но отново направи серия от пет поредни гейма, преди да приключи срещата с 6:2.

С достигането си до четвъртфиналите 19-годишната националка заработи 16 точки за световната ранглиста, в която тази седмица заема 142-ро място. За място сред последните четири тя ще срещне Мариам Болквадзе от Грузия или Дениса Жолдакова от Чехия.