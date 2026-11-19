ГДБОП задържа петима за наркотици във Врачанско. Групата е разследвана за държане и разпространение на наркотични вещества на територията на областта.

Спецоперацията е проведена сутринта на 17 ноември 2026 г. под надзора на Окръжната прокуратура, а действията по разследването – с разрешение на съдия при Окръжния съд на Враца. Арестите са извършени на в гр. Бяла Слатина по разследване за престъпление по чл. 354а, ал.1., вр. чл. 20, ал.2 НК.

При личните обиски и претърсванията на шест адреса и седем автомобила са иззети: пликчета с „кристал“. Споцполицаите са открили и течност за електронни устройства тип „вейп“ със синтетичен канабиноид, устройства за пушене с остатъци от наркотично вещество и множество монети и предмети с белези на културно-исторически ценности.