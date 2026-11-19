Бюджетът на Министерството на културата за 2027 г. надхвърля 307 млн. евро, но въпреки рекордния размер средствата остават недостатъчни за покриване на всички нужди в сектора. Това заяви министърът на културата Евтим Милошев при представянето на проектобюджета пред парламентарната Комисия по културата и медиите.

По думите му това е най-големият бюджет в историята на ведомството, но не и най-желаният, тъй като културата продължава да бъде системно недофинансирана.

Предвидените разходи възлизат на 307 млн. евро, което е с близо 38 млн. евро повече спрямо 2026 г., или ръст от 14,1%. Приходите остават непроменени – 27,7 млн. евро.

„Въпреки това културата не е сред секторите, от които се реже“, подчерта Милошев, като посочи, че средствата ще гарантират функционирането на основните политики в областта на културното наследство, сценичните изкуства, киното, художественото образование, библиотеките и читалищата.

Сред основните увеличения са 7,9 млн. евро за разходи за персонал, както и ръст от 7,5% на средствата за възнаграждения на педагогическите специалисти. Допълнителни 6 млн. евро са предвидени за капиталови разходи, с което инвестиционната програма на министерството се удвоява.

Средствата ще бъдат насочени към обновяване на културни институции, сред които Народният театър „Иван Вазов“, Националната библиотека, Националният исторически музей, художествени училища и Паметникът на свободата на връх Шипка.

За сценичните изкуства са заложени общо 158,7 млн. евро, за филмовата индустрия – 32,6 млн. евро, а за Националния фонд „Култура“ – 5,6 млн. евро. Националният културен календар ще разполага с 11,6 млн. евро.

Допълнителни 2 млн. евро са предвидени за национални чествания, сред които 150 години от Освобождението, 180 години от рождението на Христо Ботев и 190 години от рождението на Васил Левски.

В централния бюджет са заложени и 50 млн. евро за подготовката и организацията на домакинството на България на „Евровизия“ през 2027 г. Други 4 млн. евро са предвидени за опазване на нематериалното културно наследство, а 2,1 млн. евро – за археологически проучвания и консервация.

Въпреки увеличението на финансирането министърът предупреди, че остават непокрити потребности за над 8,2 млн. евро.

„Предвиденият ресурс обаче не обезпечава в пълния обем заявените потребности за модернизация, издръжка, инвестиции, кадрово обезпечаване и изпълнение на основни политики“, обясни Милошев.

Сред недофинансираните дейности са реставрацията на културни паметници, археологическите проучвания, работата на българските културни институти в чужбина, регионалните библиотеки и дигитализацията на филмовото наследство.

Само за консервация и реставрация на недвижими културни ценности са необходими допълнителни 4 млн. евро, а за археологически проучвания – още 2 млн. евро.

В заключение Милошев увери, че екипът на Министерството на културата ще работи за ефективното и устойчиво използване на предвидените средства през 2027 г.