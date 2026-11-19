Рекорден бюджет за култура през 2027 г., но недостигът на средства остава
Над 307 млн. евро са предвидени за сектора, което е увеличение с 14,1% спрямо 2026 г., съобщи министърът на културата Евтим Милошев
Бюджетът на Министерството на културата за 2027 г. надхвърля 307 млн. евро, но въпреки рекордния размер средствата остават недостатъчни за покриване на всички нужди в сектора. Това заяви министърът на културата Евтим Милошев при представянето на проектобюджета пред парламентарната Комисия по културата и медиите.
По думите му това е най-големият бюджет в историята на ведомството, но не и най-желаният, тъй като културата продължава да бъде системно недофинансирана.
Предвидените разходи възлизат на 307 млн. евро, което е с близо 38 млн. евро повече спрямо 2026 г., или ръст от 14,1%. Приходите остават непроменени – 27,7 млн. евро.
„Въпреки това културата не е сред секторите, от които се реже“, подчерта Милошев, като посочи, че средствата ще гарантират функционирането на основните политики в областта на културното наследство, сценичните изкуства, киното, художественото образование, библиотеките и читалищата.
Сред основните увеличения са 7,9 млн. евро за разходи за персонал, както и ръст от 7,5% на средствата за възнаграждения на педагогическите специалисти. Допълнителни 6 млн. евро са предвидени за капиталови разходи, с което инвестиционната програма на министерството се удвоява.
Средствата ще бъдат насочени към обновяване на културни институции, сред които Народният театър „Иван Вазов“, Националната библиотека, Националният исторически музей, художествени училища и Паметникът на свободата на връх Шипка.
За сценичните изкуства са заложени общо 158,7 млн. евро, за филмовата индустрия – 32,6 млн. евро, а за Националния фонд „Култура“ – 5,6 млн. евро. Националният културен календар ще разполага с 11,6 млн. евро.
Допълнителни 2 млн. евро са предвидени за национални чествания, сред които 150 години от Освобождението, 180 години от рождението на Христо Ботев и 190 години от рождението на Васил Левски.
В централния бюджет са заложени и 50 млн. евро за подготовката и организацията на домакинството на България на „Евровизия“ през 2027 г. Други 4 млн. евро са предвидени за опазване на нематериалното културно наследство, а 2,1 млн. евро – за археологически проучвания и консервация.
Въпреки увеличението на финансирането министърът предупреди, че остават непокрити потребности за над 8,2 млн. евро.
„Предвиденият ресурс обаче не обезпечава в пълния обем заявените потребности за модернизация, издръжка, инвестиции, кадрово обезпечаване и изпълнение на основни политики“, обясни Милошев.
Сред недофинансираните дейности са реставрацията на културни паметници, археологическите проучвания, работата на българските културни институти в чужбина, регионалните библиотеки и дигитализацията на филмовото наследство.
Само за консервация и реставрация на недвижими културни ценности са необходими допълнителни 4 млн. евро, а за археологически проучвания – още 2 млн. евро.
В заключение Милошев увери, че екипът на Министерството на културата ще работи за ефективното и устойчиво използване на предвидените средства през 2027 г.