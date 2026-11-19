Парламентарната група на ГЕРБ-СДС критикува президента Румен Радев по повод изявленията му, че унищожаването на морски безпилотни апарати в Черно море в момента е военнотехнически невъзможно.

На брифинг в НС депутатите Христо Гаджев и Даниел Митов обвиниха правителството и президента в липса на политическа воля и неспособност да организират отбраната в българските териториални води.