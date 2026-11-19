Даниел Митов: Постоянните атаки в Черно море блокират свободното корабоплаване и застрашават туризма
Парламентарната група на ГЕРБ-СДС критикува президента Румен Радев по повод изявленията му, че унищожаването на морски безпилотни апарати в Черно море в момента е военнотехнически невъзможно
Парламентарната група на ГЕРБ-СДС критикува президента Румен Радев по повод изявленията му, че унищожаването на морски безпилотни апарати в Черно море в момента е военнотехнически невъзможно.
На брифинг в НС депутатите Христо Гаджев и Даниел Митов обвиниха правителството и президента в липса на политическа воля и неспособност да организират отбраната в българските териториални води.
„Единственото, което чухме днес от Радев, е, че всъщност той много иска да сваля дроновете, но няма желание“, каза Христо Гаджев.
Той даде за пример Румъния, която разполага с аналогични на българските отбранителни способности, но използва засиленото предно присъствие на НАТО – включително съюзническа авиация, радиоразузнаване и сателитни данни – за успешното неутрализиране на дронове, атакуващи кораби в румънската акватория.
Бившият външен министър Даниел Митов също призова властта да спре да омаловажава произхода на заплахите.
„Очакваме от господин Радев категорична позиция за това чия собственост са тези дронове, които непрекъснато удрят кораби в изключителната ни икономическа зона. Вчера военният министър обяви, че нямало значение кои са те, което е абсурдно“, посочи Митов.
Той допълни, че отговорността на държавния глава и кабинета е да организират ефективна защита на българското крайбрежие, териториалното море и икономическата зона, тъй като постоянните атаки блокират свободното корабоплаване, вредят на търговията и застрашават туризма. Митов отправи и директен въпрос към Радев дали е запознат с възможностите на системата „ЕКРАН-Е“ за морска осведоменост на Военноморските сили, която осигурява пълна картина на ситуацията в Черно море.