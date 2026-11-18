В момента водим интензивни преговори за Черно море. Това заяви турският външен министър Хакан Фидан, цитиран от Анадолската агенция и в. "Хюриет".

Фидан тази седмица бе в Брюксел, където участва в министерска среща по въпросите на междурегионалната сигурност и свързаността, проведена в рамките на Съвета по външни работи на ЕС.

"Анкара води разговори както с Москва, така и с Киев и има готовност да работи за гарантирането на безопасното мореплаване в Черно море, но на този етап това е трудно постижимо, тъй като Русия не е съгласна на прекратяване на огъня", каза Фидан.

„Централната роля на Турция тук, разбира се, се оценява от всички. Трябва да поемем отговорността, съответстваща на тази роля, като не само предлагаме решения, но и поемаме водеща роля в тях. Всъщност точно това направихме днес – тази среща беше много уместна“, посочи турският министър на външните работи.

Той сподели, че в рамките на срещата се е срещнал с представители на Украйна, Германия, Литва, Дания, България, Румъния и Молдова.

„В момента водим интензивни преговори за Черно море. По-специално се опитваме да намерим начин зърнените култури отново да бъдат изнесени на световните пазари. Водим разговори както с украинската, така и с руската страна. Обсъдихме този въпрос и с нашите европейски партньори, и с нашите украински колеги“, уточни Фидан.