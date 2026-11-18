Актрисата Ан Хатауей роди третото си дете от съпруга си Адам Шулман. 43-годишната звезда от „Дяволът носи Прада 2“ и съпругът ѝ вече имат двама синове – 10-годишния Джонатан и 6-годишния Джак.

Хатауей съобщи за бременността си на 19 юни.

Тя публикува видео в Instagram, на което е облечена в бяла рокля. В началото актрисата прикрива корема си с ръце, а след това ги сваля и показва наедрялото си коремче. Към публикацията тя добави текста: „Бебе, аз съм твоя“.