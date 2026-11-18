Лили Иванова ще изнесе концерт тази вечер в спортна зала „Васил Левски“ в Пазарджик с начален час 19:00 ч. Събитието е част от националното турне на изпълнителката за 2026 година.

На сцената заедно с примата на българската популярна музика ще излязат музикантите от формацията Li Orchestra и беквокалното трио „ЛаТиДа“. В програмата са включени както нови композиции от репертоара ѝ, така и утвърдени хитове.

Изявата в Пазарджик е предпоследната спирка от тазгодишната обиколка на певицата в страната. Финалният концерт от турнето ще се състои на 23 ноември в спортна зала „Диана“ в Ямбол.