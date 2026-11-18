Всички участници в четвъртфиналите на Лигата на нациите за сезон 2026/27 вече са известни след изиграването на последните мачове късно снощи. В тях Португалия победи Уелс с 3:2 и спечели убедително своята група с 15 точки. Норвегия спечели срещу Дания със същия резултат след обрат от 0:2 и изпревари „червения динамит" в класирането. Двата отбора по 9 точки, но „викингите" надделяха и в двата директни сблъсъка.

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Португалия и Норвегия се присъединяват към Франция, Белгия, Германия, Нидерландия, Англия и Испания, които вече си бяха осигурили участие в директните елиминации на турнира.

Жребият за четвъртфиналите и останалите плейофи в турнира ще бъде изтеглен на 20 ноември в Нион, Швейцария. Самите четвъртфинални сблъсъци ще се проведат през март 2027 година между 25 и 30 март. Финалната четворка на Лигата на нациите е планирана за периода между 9 и 13 юни 2027 година.

Португалия е актуалният шампион в турнира, след като победи Испания след изпълнения на дузпи (2:2 в редовното време и продълженията) през юни 2025 година.