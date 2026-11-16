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Англия оцеля с десет души и сложи край на серията на Испания от 44 мача без загуба

Англия оцеля с десет души и сложи край на серията на Испания от 44 мача без загуба
АП/БТА

Англичаните поведоха с 3:0 в Мадрид и удържаха победата с 3:2, за да спечелят групата си в Лигата на нациите

Англия победи Испания с 3:2 на стадион “Метрополитано” в Мадрид и завърши на първо място в група А3 на Лигата на нациите. Отборът на Луис де ла Фуенте остана втори, а поражението прекъсна серията му от 44 поредни официални мача без загуба. За последно испанците бяха отстъпили с 0:2 пред Шотландия на 28 март 2023 г.

Гостите притиснаха Испания още от началото. Във втората минута Унай Симон спаси удар с глава на Джуд Белингам, а при добавката защитник блокира изстрела на Антъни Гордън. Хари Кейн също беше близо до гол в шестата минута, когато стреля покрай гредата. Капитанът на Англия откри резултата в 40-ата минута от дузпа, отсъдена за нарушение на Пау Кубарси срещу него.

Англичаните вкараха още два гола в рамките на три минути след почивката. В 52-рата Езри Конса се разписа с глава след ъглов удар, а в 55-ата Белингам изведе Бен Уайт, който преодоля Марк Кукурея и направи резултата 0:3.

В 62-рата минута Елиът Андерсон събори Ламин Ямал в наказателното поле и получи директен червен картон. Микел Оярсабал реализира дузпата, а Испания засили натиска с човек повече. В 73-тата минута Джеймс Трафорд спаси силен удар на Фермин Лопес, но минута по-късно Ямал подаде на Нико Уилямс, който отблизо намали до 2:3.

Ямал отново застраши английската врата в 79-ата минута, но Трафорд се намеси. Фермин също имаше възможност да изравни, а Англия удържа преднината си до последния съдийски сигнал.

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