Полицай прегази 18-годишно момиче в Драгоман

Тежък пътен инцидент отне живота на 18-годишната Милена в Драгоман. По информация, предоставена от близки на момичето пред „Дарик“, тя е била блъсната и прегазена от служител на „Гранична полиция“.

Трагедията се е разиграла в района на ресторант „Ловна среща“.

Според неофициална информация на „Дарик“ служителят, чиито инициали са Е. Г., е бил задържан от органите на реда непосредствено след произшествието. Медията съобщава още, че по първоначални данни той е управлявал автомобила след употреба на алкохол.

Към момента се очаква официална информация от Министерството на вътрешните работи относно обстоятелствата около инцидента и резултатите от проверките.