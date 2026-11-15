Депутатите приеха данъчни облекчения за спорт и частни уроци на деца

Народното събрание прие единодушно на първо четене законодателни промени, с които се въвеждат данъчни облекчения за разходи за спорт, спортна екипировка и частни уроци на деца. Целта е да се подпомогнат семействата и да се насърчи участието на подрастващите в извънкласни дейности.

Сред основните критики към първоначалните текстове е изискването родителите да съхраняват касови бележки и други платежни документи в продължение на години, за да могат да докажат направените разходи пред данъчните власти.

От "Прогресивна България", които са вносители на законопроекта, обещаха да облекчат процедурата между първо и второ четене.

"Тази мярка има за цел да стимулира младите родители и децата. Нейната цел не е да гони родителите и да ги преследва за едно данъчно облекчение от 200 евро", заяви депутатът Здравко Марков.

По думите му промените ще помогнат и за ограничаване на недекларираните приходи в сектора на частните уроци и спортните школи.

Родителите и ръководителите на извънкласни занимания приветстват предложението, съобщава NOVA.

Христо Иванов, който ръководи школа по народни танци в Монтана от 12 години, разказа, че вече получава запитвания от родители относно новото облекчение.

"Новината веднага беше посрещната приятно от родителите. Веднага има запитвания", посочи той.

Предстои законопроектът да бъде разгледан и на второ четене, когато трябва да бъдат уточнени окончателните условия за ползване на данъчните облекчения.