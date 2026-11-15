Новини
Търси
Подкаст
Общество

Депутатите приеха данъчни облекчения за спорт и частни уроци на деца

Депутатите приеха данъчни облекчения за спорт и частни уроци на деца
БТА

Промените минаха единодушно на първо четене, като се предвижда облекчение до 200 евро

Народното събрание прие единодушно на първо четене законодателни промени, с които се въвеждат данъчни облекчения за разходи за спорт, спортна екипировка и частни уроци на деца. Целта е да се подпомогнат семействата и да се насърчи участието на подрастващите в извънкласни дейности.

Сред основните критики към първоначалните текстове е изискването родителите да съхраняват касови бележки и други платежни документи в продължение на години, за да могат да докажат направените разходи пред данъчните власти.

От "Прогресивна България", които са вносители на законопроекта, обещаха да облекчат процедурата между първо и второ четене.

"Тази мярка има за цел да стимулира младите родители и децата. Нейната цел не е да гони родителите и да ги преследва за едно данъчно облекчение от 200 евро", заяви депутатът Здравко Марков.

По думите му промените ще помогнат и за ограничаване на недекларираните приходи в сектора на частните уроци и спортните школи.

Родителите и ръководителите на извънкласни занимания приветстват предложението, съобщава NOVA.

Христо Иванов, който ръководи школа по народни танци в Монтана от 12 години, разказа, че вече получава запитвания от родители относно новото облекчение.

"Новината веднага беше посрещната приятно от родителите. Веднага има запитвания", посочи той.

Предстои законопроектът да бъде разгледан и на второ четене, когато трябва да бъдат уточнени окончателните условия за ползване на данъчните облекчения.

Още по темата

Кои са кандидатите за новия ВСС? Бивши министри, депутати и магистрати в битка за 11 места

Кои са кандидатите за новия ВСС? Бивши министри, депутати и магистрати в битка за 11 места

Красимир Каракачанов: Защо реформите не започнат с ограничение на депутатските заплати и бордовете

Красимир Каракачанов: Защо реформите не започнат с ограничение на депутатските заплати и бордовете

Министър Ива Петрова отговаря на депутатите как "Топлофикация" е изпълнила предписанията

Министър Ива Петрова отговаря на депутатите как "Топлофикация" е изпълнила предписанията

Акциз до 6000 евро за мощните коли: Депутатите приеха промените на първо четене

Акциз до 6000 евро за мощните коли: Депутатите приеха промените на първо четене

Депутатите почетоха с минута мълчание жертвите на трагедията на "Тракия"

Депутатите почетоха с минута мълчание жертвите на трагедията на "Тракия"

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Общество

Мая Манолова: Петте най-големи търговски вериги нарушават правилата за надценките

Мая Манолова: Петте най-големи търговски вериги нарушават правилата за надценките

Лекар е нападнат в Спешното отделение на болница в Ямбол

Лекар е нападнат в Спешното отделение на болница в Ямбол

Най-важното от България на 15.11.2026 г.

Най-важното от България на 15.11.2026 г.

"Хроники за неудобната истина": Как комунистическата власт скри последствията от Чернобил в България

"Хроники за неудобната истина": Как комунистическата власт скри последствията от Чернобил в България

Камион се обърна на пътя Видин - Монтана, движението е блокирано в двете посоки

Камион се обърна на пътя Видин - Монтана, движението е блокирано в двете посоки

Водещи

Най-важното от спорта на 15.11.2026г.

Най-важното от спорта на 15.11.2026г.

  • Преди 26 минути
Мая Манолова: Петте най-големи търговски вериги нарушават правилата за надценките

Мая Манолова: Петте най-големи търговски вериги нарушават правилата за надценките

  • Преди 40 минути
Юрген Клоп преди сблъсъка с Нидерландия: Искаме да спечелим срещата

Юрген Клоп преди сблъсъка с Нидерландия: Искаме да спечелим срещата

  • Преди 46 минути
Лекар е нападнат в Спешното отделение на болница в Ямбол

Лекар е нападнат в Спешното отделение на болница в Ямбол

  • Преди 52 минути
Най-важното от света на 15.11.26-та г.

Най-важното от света на 15.11.26-та г.

  • Преди 56 минути
Александър Николов блесна с 28 точки, но Перуджа обърна Лубе за Суперкупата

Александър Николов блесна с 28 точки, но Перуджа обърна Лубе за Суперкупата

  • Преди 1 час
Петима пострадаха при пожар на коледен базар в Белгия, двама са в критично състояние

Петима пострадаха при пожар на коледен базар в Белгия, двама са в критично състояние

  • Преди 1 час
Депутатите приеха данъчни облекчения за спорт и частни уроци на деца

Депутатите приеха данъчни облекчения за спорт и частни уроци на деца

  • Преди 2 часа
Албания се изкачи в Лига В, а Финландия вкара седем гола в мач на Кабаков

Албания се изкачи в Лига В, а Финландия вкара седем гола в мач на Кабаков

  • Преди 2 часа
Константин Проданов: Няма да оттегляме Бюджет 2027, разходите намаляват с 800 млн. евро

Константин Проданов: Няма да оттегляме Бюджет 2027, разходите намаляват с 800 млн. евро

  • Преди 2 часа
Роналдиньо след завръщането с Равена: Ако президентът ми се обади, ще се върна

Роналдиньо след завръщането с Равена: Ако президентът ми се обади, ще се върна

  • Преди 2 часа
Николай Свинаров: НАТО няма да се върне към границите от 1997 г., България трябва да защити сигурността си

Николай Свинаров: НАТО няма да се върне към границите от 1997 г., България трябва да защити сигурността си

  • Преди 2 часа
Най-важното от България на 15.11.2026 г.

Най-важното от България на 15.11.2026 г.

  • Преди 2 часа
"Хроники за неудобната истина": Как комунистическата власт скри последствията от Чернобил в България

"Хроники за неудобната истина": Как комунистическата власт скри последствията от Чернобил в България

  • Преди 3 часа
Арсен Венгер няма да се кандидатира за президент на ФИФА

Арсен Венгер няма да се кандидатира за президент на ФИФА

  • Преди 3 часа