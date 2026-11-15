Арсен Венгер няма да се кандидатира за президент на ФИФА

Арсен Венгер няма да се изправи срещу Джани Инфантино на предстоящите избори за президент на ФИФА. Според информация на Sportal французинът е уведомил УЕФА, че няма да се включи в надпреварата. Европейската централа се надяваше той да бъде кандидатът, около когото да се обединят противниците на настоящия президент.

Венгер заема поста директор по глобалното футболно развитие във ФИФА от 2019 г. Авторитетът му като бивш мениджър на Арсенал и работата му в световната централа го превърнаха в един от най-сериозните потенциални съперници на Инфантино.

Разговорите за евентуална кандидатура на Венгер се водеха на фона на спора около проекта за привличане на частни инвеститори в дружество, което да управлява търговските права за световните първенства и други турнири на ФИФА. Проектът беше оттеглен след съпротива от няколко конфедерации, сред които и УЕФА.

Срокът за подаване на кандидатури изтича на 18 ноември, а изборите ще се проведат през март 2027 г. Инфантино вече разполага с подкрепа от Африка и Азия, докато УЕФА продължава да търси кандидат, когото да подкрепи.