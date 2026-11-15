Асен Василев: Има съмнения, че КЗК се използва като политическа бухалка

Председателят на "Продължаваме промяната" Асен Василев изрази съмнения за политическа намеса в действията на Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) срещу големите търговски вериги. Пред NOVA той заяви, че разполага с информация за срещи между представители на регулатора и изпълнителната власт, но няма потвърждение за разговор с премиера Румен Радев.

"Когато един регулатор започне да предприема такива действия, е много важно той наистина да бъде независим. Това, което чувам, е, че е имало привикване на регулатора в Министерския съвет и в Министерството на земеделието", коментира Василев.

Бившият финансов министър предупреди за опасността КЗК да бъде използвана като инструмент за политически натиск.

"Надявам се да няма политическа превръзка към цялото това нещо. Кошницата с грижа да се е провалила и регулаторът да е използван за бухалка", заяви той.

По повод наложената на "Кауфланд" глоба от близо 76 млн. евро Василев подчерта, че икономическото значение на търговската верига не я освобождава от отговорност при установено нарушение.

"Това обаче въобще не означава, че веригата не може да бъде глобена, ако наистина е нарушила закона", посочи той.

Асен Василев отправи остри критики и към проекта за Бюджет 2027, като предупреди, че заложената финансова политика може да доведе до сериозни икономически последици.

"Това, което виждаме в случая, е абсолютно грешна конструкция на план-сметката, която ще доведе до рецесия", заяви лидерът на "Продължаваме промяната".

Според него подобно развитие би означавало нарастване на безработицата, спад на производството и намаляване на реалните доходи на хората.