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Корнелия Нинова атакува Илияна Йотова: Вместо да свика КСНС, отиде да танцува в Камбоджа

Корнелия Нинова атакува Илияна Йотова: Вместо да свика КСНС, отиде да танцува в Камбоджа
БТА

Лидерът на "Непокорна България" разкритикува президента заради отсъствието ѝ на фона на напрежението около бюджета и трагедията на АМ "Тракия"

"Поведението на Илияна Йотова е абсолютно неадекватно." Това написа лидерът на "Непокорна България" Корнелия Нинова във Facebook, отправяйки остри критики към президента заради посещението ѝ в Камбоджа.

Повод за реакцията е участието на Йотова в срещата на върха на Международната организация на Франкофонията, която се провежда в столицата Пном Пен.

"Отишла на франкофонски форум в Камбоджа, където ще се решава спор между Руанда и Конго. Не е ли абсурдно?", попита Нинова.

Според нея държавният глава е пренебрегнал сериозните вътрешнополитически проблеми, включително напрежението около Бюджет 2027 и недоволството на майките на деца с увреждания.

Нинова обвини Йотова и в липса на адекватна реакция след тежката катастрофа на автомагистрала "Тракия", при която загинаха 13 души.

"Уж левият, социален президент не спомена и дума в подкрепа на майките на деца с увреждания. Дори не изрази съболезнования за 13-те жертви на зверската катастрофа", заяви тя.

Лидерът на "Непокорна България" настоя, че вместо да пътува в чужбина, Йотова е трябвало да свика Консултативния съвет за национална сигурност (КСНС) заради войната по пътищата.

"Вместо да свика КСНС за войната по пътищата, отиде в Камбоджа, където тъче на стан, танцува и ще свири на някаква мандолина", написа още Нинова.

Президентът Илияна Йотова представлява България на XX среща на върха на Франкофонията, посветена на международния диалог, мира и устойчивото развитие. Форумът се провежда на фона на спор между Руанда и Демократична република Конго за ръководството на организацията.

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