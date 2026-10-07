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Корнелия Нинова: Идва тежка зима, държавата да подготви резервите

Корнелия Нинова: Идва тежка зима, държавата да подготви резервите
БТА

Лидерът на "Непокорна България" предупреди, че атаките срещу търговски кораби в Черно море могат да засегнат не само горивата, но и доставките на храни

Атаките срещу търговски кораби в Черно море създават не само рискове за националната сигурност, но и заплаха за икономиката и снабдяването с основни стоки. Това заяви лидерът на "Непокорна България" Корнелия Нинова.

По думите ѝ евентуални затруднения по транспортните маршрути в Черно море, съчетани с ограничения в района на Ормузкия проток, могат да предизвикат сериозни проблеми във веригите на доставки. В началото на октомври танкер беше ударен от неизвестен снаряд при преминаване през Ормузкия проток, а ден по-късно два търговски кораба бяха атакувани с дронове в българската изключителна икономическа зона в Черно море.

"Това вече не касае само горивата, а директно и хранителните доставки", посочи Нинова.

Според нея досегашното поскъпване на стоки и услуги може да бъде последвано от нов ценови натиск. Тя разкритикува предприетите от правителството действия срещу високите цени и настоя за по-конкретни икономически мерки.

Сред предложенията ѝ са намаляване на ДДС и акцизите, както и подготовка на държавния резерв за евентуално освобождаване не само на горива, но и на основни хранителни и други жизненоважни продукти.

Нинова смята, че държавата трябва предварително да има план за действие при сериозно нарушаване на доставките и нов международен ценови шок.

"Идва тежка зима", предупреди тя и призова правителството да предприеме мерки за защита на домакинствата и гарантиране на основните доставки.

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