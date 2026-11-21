Тримата младежи, обвинени в блудство с 15-годишно момиче, остават в ареста

Софийският районен съд постанови най-тежката мярка за неотклонение – „задържане под стража“, спрямо тримата непълнолетни, обвинени в блудствени действия с 15-годишно момиче в София.

Случаят е от нощта на 31 октомври, когато в апартамент в столицата се събрали над десет младежи. По данни по случая посегателството е било заснето, а видеокадрите впоследствие са разпространени в социалните мрежи. Именно появата на записите е станала повод прокуратурата да се самосезира.

Задържаните са на 14, 15 и 16 години. След ареста им прокуратурата е поискала от компетентните институции да предприемат необходимите действия за премахване на видеоматериалите от онлайн платформите.

ГДБОП задържа председателя на Съюза на автотехническите експерти

Председателят на Управителния съвет на Съюза на независимите автотехнически експерти в България (СНАТЕБ) Станимир Карапетков е бил задържан при акция на ГДБОП в дома му, съобщава NOVA.

Наталия Ефремова: Няма да се предприемат промени в ущърб на майките и личните асистенти

Няма да се предприемат промени в ущърб на майките и личните асистенти, заяви тази сутрин социалният министър Наталия Ефремова пред НОВА.

Министерството на труда и социалната политика подготвя промени в системата за подкрепа на хората с увреждания подготвя Министерството на труда и социалната политика. Целта е средствата да се насочват по-ефективно към реалните нужди на хората, без да се отнемат техни права, заяви тази сутрин социалният министър Наталия Ефремова пред НОВА.

Започна официалното посещение на Румен Радев в Саудитска Арабия

Започна официалното посещение на министър-председателя Румен Радев в Саудитска Арабия. Визитата е по покана на престолонаследника и министър-председател на кралството принц Мохамед бин Салман бин Абдулазиз Ал Сауд, съобщиха от правителствената пресслужба.

Българският премиер беше посрещнат в столицата Рияд от министъра на търговията на Саудитска Арабия д-р Маджид бин Абдула Ал-Касаби, който е и член на Съвета по икономически въпроси и развитие.

Затварят участък от Околовръстното на София заради повреди по мост

От 22 ноември се преустановява движението по участък от Софийския околовръстен път в посока от бул. „Александър Малинов“ към бул. „Черни връх“.

Причината за ограничението е установена повреда на дилатационните фуги на мостовото съоръжение над бул. „Симеоновско шосе“. Мярката се предприема с цел гарантиране на безопасността на участниците в движението.