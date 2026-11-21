Великобритания ще предоставя възможност на до 100 000 млади европейци годишно да пристигат в страната за обучение и работа по нова схема за младежка мобилност. Това е част от три споразумения между Лондон и Европейския съюз, насочени към смекчаване на последиците от Брекзит.

Програмата ще обхваща младежи до 30-годишна възраст, които ще могат да пребивават до три години във Великобритания. Същите условия ще важат и за британците, желаещи да учат и работят в европейски държави. Очаква се схемата да влезе в сила до 2030 г.

Конкретна договорка за намаляване на университетските такси за европейските студенти обаче все още няма. След Брекзит те загубиха правото да ползват по-ниските такси, достъпни за британските студенти, а разходите им за обучение нараснаха значително. Очаква се въпросът да бъде обсъден отново през следващите шест месеца.

Освен младежкия обмен Великобритания и ЕС постигнаха договорености за улесняване на търговията с храни и сътрудничество в областта на въглеродните емисии. Според британския премиер Анди Бърнам споразуменията могат да допринесат за увеличаване на икономиката на страната с 0,5% и за намаляване на разходите на домакинствата.

Друга важна стъпка е връщането на Великобритания в европейската образователна програма „Еразъм+“. Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен определи постигнатото като важен успех за отношенията между Лондон и Брюксел.

От своя страна председателят на Европейския съвет Антониу Коща подчерта, че войната в Украйна и предизвикателствата пред европейската сигурност създават условия за възстановяване на по-тясното сътрудничество с Великобритания.