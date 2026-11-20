Лидерите на Европейския съюз и Великобритания ще проведат втората си среща на върха в Брюксел. В разговорите ще участват председателят на Европейския съвет Антонио Коща, председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и британският премиер Анди Бърнам.

Основен акцент ще бъде укрепването на стратегическото партньорство между ЕС и Обединеното кралство, както и съвместните действия за гарантиране на сигурността и стабилността в Европа.

„Чрез задълбочаване на сътрудничеството можем да укрепим способността си да се справяме с предизвикателствата на нашето време, да повишим устойчивостта си и да насърчаваме сигурността и стабилността в Европа и извън нея“, заяви Коща преди разговорите.

Очаква се лидерите да направят преглед на напредъка след първата среща на върха между ЕС и Великобритания, проведена през май 2025 г. в Лондон, когато беше договорено ново стратегическо партньорство.

Сред основните теми на разговорите ще бъдат сътрудничеството в областта на отбраната, икономиката, вътрешната сигурност, миграцията и съдебното взаимодействие. Ще бъдат обсъдени и възможностите за засилване на връзките между гражданите и бизнеса от двете страни.

Войната в Украйна ще бъде сред водещите международни въпроси на срещата. Европейските и британските лидери се очаква да потвърдят ангажимента си за координиран отговор на руската агресия, както и за противодействие на хибридните и киберзаплахите.

В дневния ред са включени още ситуацията в Близкия изток, Индо-Тихоокеанският регион и защитата на международния ред, основан на правилата и принципите на Устава на ООН.

Срещата се провежда повече от шест години след официалното напускане на Европейския съюз от Великобритания на 31 януари 2020 г. Отношенията между двете страни продължават да се уреждат чрез Споразумението за оттегляне и Споразумението за търговия и сътрудничество.

Допълнителна стъпка в развитието на отношенията е споразумението за Гибралтар, което се прилага временно от 15 юли 2026 г. и предвижда премахване на физическите бариери за движението на хора и стоки между Испания и Гибралтар.

Очаква се срещата в Брюксел да даде нов тласък на сътрудничеството между ЕС и Великобритания в условията на нарастващи геополитически предизвикателства.

Шест години след Брекзит

Великобритания официално напусна Европейския съюз на 31 януари 2020 г. след референдума през юни 2016 г., на който 51,9% от британските избиратели подкрепиха Брекзит. Страната стана първата държава членка, напуснала Общността, след повече от 47 години членство. Процесът беше съпроводен от продължителни преговори за бъдещите отношения между Лондон и Брюксел, включително по въпросите на търговията, миграцията и правата на гражданите.

След края на преходния период на 31 декември 2020 г. Великобритания напусна единния пазар и митническия съюз на ЕС. Въпреки това двете страни запазиха тясно сътрудничество в редица области, а през последните години полагат усилия за възстановяване и задълбочаване на партньорството си.