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Бърнам обвини консерваторите за "по-тежкия Брекзит" и поиска по-тесни връзки с ЕС

Бърнам обвини консерваторите за "по-тежкия Брекзит" и поиска по-тесни връзки с ЕС
Снимка: AP/БТА

Британският премиер се надява на споразумения с Брюксел, които да понижат цените на храните и да увеличат БВП на страната с 0,4%.

Британският премиер Анди Бърнам обвини консерваторите, че са прекъснали връзките на Великобритания с Европейския съюз след Брекзит, и заяви, че страната е "загубила повече, отколкото спечелила" през последното десетилетие. Изказването му идва преди срещата на върха между Лондон и Брюксел на 20 ноември, предаде Пи Ей Мидия и ДПА.

Бърнам защити стремежа си към по-тясно сътрудничество с ЕС и заяви, че се надява да постигне споразумения в областта на храните и селското стопанство, търговията с емисии и младежката мобилност. Според него договореностите могат да намалят бюрократичните пречки пред износителите, да понижат цените на хранителните продукти и да увеличат британския БВП с 0,4%.

"Трябва да сме готови да вземем трудни решения, за да намалим разходите за живот", заяви Бърнам на конференцията на Лейбъристката партия в Уелс.

Той обвини предишните консервативни правителства, че са наложили по-тежки условия за напускане на ЕС, отколкото британците са очаквали при референдума през 2016 г. Бърнам обаче подчерта, че не възнамерява да променя основните ангажименти на лейбъристите.

Премиерът потвърди, че правителството няма да се стреми към връщане в митническия съюз или единния пазар, нито към възстановяване на свободното движение на хора. Той заяви, че избирателите ще имат последната дума за евентуални бъдещи промени в отношенията с Брюксел.

Заместник-лидерът на консерваторите Алекс Бъргхарт обвини Бърнам, че използва темата за отношенията с ЕС, за да отклони вниманието от вътрешните проблеми на страната, включително нарастващите разходи за социално подпомагане и финансирането на отбраната.

"Почти десетилетие след референдума за Брекзит Анди Бърнам отново отваря дебат, който страната е приключила отдавна, като пренебрегва предизвикателствата, пред които Великобритания е изправена днес", заяви Бъргхарт.

Той критикува и намеренията на правителството да отделя допълнителни средства за сътрудничество с Брюксел, като настоя, че приоритет трябва да бъдат проблемите във Великобритания.

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