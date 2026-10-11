Анди Бърнам обяви, че Русия се е намесила в гласуването за Брекзит

Британският премиер Анди Бърнам заяви, че Русия се е намесила в гласуването за Брекзит през 2016 г., предава Ройтерс.

Бърнам, който пое лидерството на Великобритания през юли и миналия месец заяви, че страната може да обмисли завръщане в Европейския съюз в бъдеще, е първият британски министър-председател, който открито казва, че има доказателства за руска намеса в референдума преди десетилетие.

„Зададох въпроса, идвайки на „Даунинг Стрийт“, имало ли е намеса в референдума през 2016 г. от страна на Русия? И получих ясен отговор, че да, имало е“, каза Бърнам в интервю за подкаста The Rest Is Politics.

Бърнам не уточни как точно смята, че Русия се е намесила в референдума, и не даде подробности на какви доказателства се основава това изявление. Руското посолство в Лондон не отговори веднага на искането за коментар.

Русия и преди е отричала намеса в гласуването за Брекзит, определяйки Великобритания като обхваната от антируска истерия.

Коментарите на Бърнам бележат отстъпление от позициите на бившия премиер Борис Джонсън, който водеше кампания за напускане на ЕС и през 2020 г. заяви, че няма доказателства за руска намеса в референдума.

Британците гласуваха с 52% на 48% за напускане на ЕС през 2016 г., което тласна страната в най-голямата ѝ политическа криза след Втората световна война.

Бърнам каза, че гласоподавателите в европейските демокрации трябва да бъдат по-добре информирани за опитите за подкопаване на тяхната политика.

„Искам да кажа, че сега е важно тези неща да бъдат ясно записани в историята и вярвам, че това ще помогне на избирателите в Германия и Франция да разберат, че част от тази политика е подстрекавана от нашите врагове, а именно Русия“, каза той.

Британското правителство не успя да установи дали Русия се е намесила в референдума за членство в ЕС през 2016 г., според доклад на парламентарната Комисия по разузнаване и сигурност от 2020 г. Докладът също така установи, че Русия се е опитвала да повлияе на референдума за независимост на Шотландия през 2014 г., на който избирателите отхвърлиха независимостта.

Миналия месец Бърнам заяви, че може да води кампания за връщането на Великобритания обратно в ЕС на следващите общи избори, с което отново отвори разделящия страната дебат за отношенията ѝ с континента.