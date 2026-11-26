Трима българи са сред общо четиримата арестувани при полицейска акция в Северен Лондон, насочена срещу канал за трафик на кристален метамфетамин. По данни на британския ежедневник „Дейли мейл“ разследващите подозират, че престъпната схема се управлява от българско семейство.

Спецакцията е проведена призори във вторник след продължително разследване. Униформените са атакували едновременно два имота, намиращи се на разстояние под километър един от друг.

На първия адрес служителите на реда са задържали двама мъже и една жена с българско гражданство. Срещу тях има подозрения за притежание на наркотици от клас А с намерение за пласиране.

Репортери на „Дейли мейл“, отразявали операцията на място, разказват, че при нахлуването на полицията жена от жилището се е опитала да пусне съмнителен пакет в тоалетната, но полицай успял да го извади навреме. При обиска са конфискувани още голяма сума пари в брой, скрита в кутия за обувки, множество стекове цигари, лекарства, документи и вещество, за което се предполага, че е метамфетамин.

При синхронизираната проверка във второто жилище белезници са поставени на четвърти заподозрян – мъж, който освен за разпространение на тежки дроги, е задържан и за притежание на забранени оръжия и боеприпаси. В имота му са намерени меч, електрошок, замаскиран като фенерче, както и съд с течен нитазен – изключително токсичен синтетичен опиоид.

От британската полиция отбелязват, че ключов принос за разбиването на групата са имали сигнали от граждани. Инспектор Джейк Банджи от Северното полицейско командване посочи, че операцията е ясен пример за успеха на партньорството между институциите и местните жители в борбата с престъпността.

Към момента на излизане на публикацията в британската преса на нито един от задържаните все още не са повдигнати официални обвинения.