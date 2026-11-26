Световноизвестният шеф готвач и съветник към Комисията по земеделието, храните и горите Силвена Роу отправи остри критики към предлаганите на коледния базар в София мекици.

В отворено писмо до българските медии тя заявява, че освен високата цена, сериозен проблем е и качеството на храната.

Според Роу продаваните на базара изделия са „измислена и напълно извратена версия“ на традиционната българска мекица.

„1000 калории, ултрапреработени продукти, многократно нагрявана мазнина – всичко това под името на българската мекица“, коментира тя.

Роу поставя под въпрос и начина, по който се представя традиционното ястие. По думите ѝ съвременната версия, предлагана на коледните базари, съчетава пържено тесто, рафинирани въглехидрати, мазнина и ултрапреработени месни и млечни продукти.

Тя посочва, че в зависимост от размера и количеството мазнина, която тестото поема при пържене, една гарнирана мекица може да достигне около ⁨900–1000⁩ калории или повече.

„Очевидно е, че трябва да предложиш огромна порция, за да оправдаеш цена от 10 евро. Но повече количество не означава повече качество, нито повече хранителна стойност“.

Според нея проблемът не е само в конкретния продукт, а в тенденцията традиционни български ястия да бъдат променяни до степен, в която губят първоначалния си характер.

„Това не е модернизация на традицията. Това е подмяна на традицията“.

Силвена Роу подчертава, че традиционната българска мекица има своето място в националната кухня, когато е приготвена с качествени продукти.н Като пример тя посочва класически комбинации с българско сирене, мед, орехи или пудра захар, вместо големи порции с колбаси, индустриални сирена и сосове.

Шеф готвачът призовава медиите, организаторите на коледните базари и институциите да обръщат внимание не само на цените, но и на това каква храна се предлага на посетителите.

По думите ѝ уличната храна не е задължително да бъде нездравословна, а качествените продукти и прясното приготвяне могат да превърнат подобни места в истинска витрина на българската кухня.

„Коледните базари трябва да бъдат място, с което се гордеем, място, което празнува българския вкус, сезонните продукти и нашата култура“, заявява Роу.

Критиките ѝ идват на фона на разразилия се спор около цените на храната на коледните базари в столицата, където мекици се продават за около 10 евро, а бургери – за около 15 евро.