Вечер, посветена на 80-годишнината на акад. Георги Марков, ще има в зала „Проф. Марин Дринов" на Българската академия на науките (БАН), информират докамините.

На събитието ще присъства и президентът Илияна Йотова, съобщиха от прессекретариата на държавния глава.

Организатор на честването съвместно с БАН е и издателството „Захарий Стоянов". Ще бъдат представени и книги на акад. Георги Марков.

Акад. Георги Марков е роден на 17 ноември 1946 г. От 1977 г. работи в Института по история при Българската академия на науките (БАН), директор на института (1993-13 декември 2011). Главен редактор на сп. "Исторически преглед" (от 1995). Автор е на близо 30 книги и учебници, на десетки студии и на монографии.