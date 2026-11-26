Руските сили атакуваха Киев с балистични ракети късно в сряда. При ударите са ранени четирима души, двама от които са в тежко състояние, съобщи кметът на украинската столица Виталий Кличко, цитиран от Ройтерс.

По думите му ракетите са поразили търговски център и още две сгради на източния бряг на река Днепър. Една от сградите е тежко повредена. Очевидци на Ройтерс съобщиха за две серии от силни взривове в града. В публикация в „Телеграм“ Кличко предупреди, че атаката продължава, и призова жителите да останат в укритията.

При отделен удар в четвъртък по Харков, втория по големина град в Украйна, са ранени трима души. Под отломките има затрупани хора, съобщи кметът на града.

Руските сили редовно атакуват Киев и други украински градове от септември насам. По-рано тази седмица украинският президент Володимир Зеленски заяви, че според данни на разузнаването Русия подготвя нова мащабна атака срещу страната. И Москва, и Киев отричат да нанасят умишлени удари по граждански обекти.