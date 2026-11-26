Народното събрание ще гласува окончателно пакета от данъчни промени, свързани с бюджета за 2027 г. Предложенията бяха одобрени на второ четене от бюджетната комисия след продължили повече от осем часа дебати. Очакваният фискален ефект от промените е близо 2 млрд. евро.

Сред най-спорните предложения е въвеждането на еднократен данък от 33% върху свръхпечалбите. Той ще засегне определени компании от банковия, застрахователния и телекомуникационния сектор, както и други големи дружества, сред които ритейл компании, хазартни оператори и обменни бюра.

Максималната месечна стойност на ваучерите за храна се увеличава от 102 на 200 евро.

Сумата до 102,26 евро остава необлагаема, а над този праг ще се начислява 7% окончателен данък. Годишната квота за ваучери също се увеличава – до 1,5 млрд. евро.

Данъкът върху разходите в натура при лично ползване на фирмени активи се увеличава от 3% на 7%. Мярката предизвика критики от опозицията, която според БНТ оценява очаквания приход от нея на около 6 млн. евро.

Предвижда се нов акциз за автомобили с двигатели с вътрешно горене и мощност над 250 киловата, или около 340 конски сили. Размерът на акциза ще бъде между 500 и 6000 евро, в зависимост от мощността на автомобила.

Данъчните оценки на недвижимите имоти ще бъдат увеличавани поетапно през следващите три години. Промяната ще се отрази върху местните данъци, но увеличението на данъчната оценка няма да се използва при определянето на такса „битови отпадъци“.

Пакетът предвижда значително увеличение на данъчните облекчения за родители. Размерът им ще бъде между 5000 и 15 000 евро в зависимост от броя на децата, а за семейства с дете с увреждания е предвидено облекчение от 12 000 евро.

Прагът за задължителна регистрация по ДДС също ще бъде увеличен поетапно. В първоначалните предложения се предвижда той да достигне 75 000 евро, като промяната ще се въвежда през следващите три години.

Сред останалите предложения са промени в акцизите, включително за тютюневи изделия, алкохол и горива, както и мерки, свързани с данъчното облагане на бизнеса.

Окончателното гласуване на данъчните закони е ключово за приходната част на Бюджет 2027. Паралелно с това парламентът започва разглеждането и на самия бюджет, в който е заложен дефицит от 3,5% от БВП и възможност за нов държавен дълг до 8,6 млрд. евро.