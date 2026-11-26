Софийският градски съд се очаква да реши днес дали тримата непълнолетни, обвинени в блудствени действия спрямо 15-годишно момиче в София, ще останат окончателно в ареста.

Делото е свързано със случай от нощта на Хелоуин, когато в апартамент в столицата е имало парти с повече от 10 тийнейджъри.

Обвиняемите са на 14, 15 и 16 години.

Според прокуратурата те са извършили сексуално посегателство над 15-годишното момиче, докато част от присъстващите са били в неадекватно или безпомощно състояние. На пострадалата е оказана психологическа помощ.

Случаят стана публично известен, след като кадри от посегателството бяха разпространени в интернет.

Прокуратурата е разпоредила на ГДБОП и дирекция „Киберпрестъпност“ да бъдат предприети действия за премахването на видеоматериалите и за ограничаване на повторното им разпространение.

Особено внимание в разследването предизвика фактът, че в нощта на инцидента полиция вече е посещавала апартамента. Подаден е сигнал за силен шум и нарушаване на обществения ред. На място е изпратен патрул, който е установил присъстващите, включително пострадалото момиче.

По данни на прокуратурата обаче служителите само са предупредили младежите да спазват тишина и са напуснали адреса.

Прокуратурата съобщава още, че на мястото е имало и пълнолетен човек. Все още се изясняват всички обстоятелства около партито и действията на присъстващите.

Тримата обвиняеми са задържани, като Софийският районен съд вече им наложи най-тежката мярка за неотклонение – „задържане под стража“. Съдът е заседавал при закрити врата заради възрастта на участниците.

Разследването продължава, като прокуратурата посочва, че предстои да бъдат извършени допълнителни процесуално-следствени действия. Според обвинението непълнолетните могат да носят наказателна отговорност, ако са могли да разбират свойството и значението на извършеното и да ръководят постъпките си.