Лил победи Байерн Мюнхен с 2:1 на “Пиер Мороа” в петия кръг от основната фаза на Шампионската лига. Отборът на Давиде Анчелоти изоставаше на почивката, но обърна резултата с две попадения между 62-рата и 65-ата минута. В друг двубой от кръга Атлетико Мадрид спечели с 2:0 срещу Викинг на “Метрополитано”.

Байерн поведе в 15-ата минута, когато Дайо Упамекано засече с глава центриране на Том Бишоф от корнер. В първата минута след почивката Йозуа Кимих прати топката в собствената си врата, но след намеса на ВАР попадението бе отменено заради нарушение на Аясе Уеда срещу капитана на баварците.

Уеда все пак изравни в 62-рата минута. Японецът получи подаване от Натан Нгой в наказателното поле и преодоля Йонас Урбиг с нисък диагонален удар. Три минути по-късно Бенжамен Андре изведе Етан Мбапе, чийто удар се отби от страничната греда, а при рикошета Александър Павлович прати топката в собствената си врата.

Лил запази преднината си и прекъсна серията си от шест мача без победа в турнира. Французите са 29-и с четири точки, а Байерн остана на 15-ото място с осем.

Атлетико отбеляза и двата си гола срещу Викинг в първите 25 минути. Давид Ханцко намери Алекс Грималдо, който върна топката към Александър Сьорлот. Норвежецът стреля с левия крак в горния ъгъл и отбеляза първия си гол за сезона. Хулиан Алварес удвои от пряк свободен удар, като технологията на голлинията потвърди, че топката е преминала изцяло зад линията.

Вратарят на Викинг Любомир Белко отрази удари на Канг-ин Лий и Алварес преди почивката, а след нея спаси и удар на Грималдо. Атлетико получи дузпа за нарушение срещу Джони Кардосо, но решението бе отменено заради засада след преглед на ситуацията.

С втората си победа в основната фаза тимът на Диего Симеоне се изкачи на 18-ото място. Викинг допусна трета поредна загуба като гост в Европа и остава на две точки от първите 24.