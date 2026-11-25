Бившият омбудсман Мая Манолова се включи в протеста "Нито една повече“, който се проведе пред Съдебната палата в София на 25 ноември - Международния ден за елиминиране на насилието над жени.

Пред ТАРАЛЕЖ Манолова заяви, че участва в демонстрациите всяка година, като подчерта значението на обществената солидарност и подкрепата за всички пострадали от насилие - жени, деца и мъже.

По думите ѝ въпреки дългогодишните усилия за справяне с проблема, включително по време на мандата ѝ като омбудсман, напредъкът остава недостатъчен.

"Практически нищо не се променя. Центровете за подкрепа на жени, жертви на насилие, продължават да се броят на пръстите на двете ни ръце. Има областни градове, в които изобщо няма такива“, посочи Манолова.

Според нея липсата на достъпни услуги затруднява пострадалите да намерят смелост да потърсят помощ. Като допълнителни пречки тя открои остарялото законодателство, обществените предразсъдъци и стигмата.

Манолова подчерта, че в подобни демонстрации трябва да участват не само граждански активисти и обикновени граждани, но и представители на институциите, независимо доколко пряко са ангажирани с темата.

"Това не е проблем на жертвите на насилие, това е проблем на всеки един от нас. Всички имаме деца, внуци, родители и мястото на всички е тук, за да се подкрепяме един другиго“, заяви тя.

На въпрос на ТАРАЛЕЖ дали проблемът се крие в законодателството или в неговото прилагане, бившият омбудсман беше категорична:

"И в закона, и в прилагането на закона, и в липсата на действия на институциите.“

Манолова постави въпроса за недостатъчния брой кризисни центрове, в които жените, напуснали насилниците си, могат да намерят убежище и подкрепа.

"За Бога, колко години трябва да минат, докато наистина се направят достатъчно центрове, които да приютят една жена, която е избягала от насилник? Част от жените затова си мълчат. Просто няма къде да отидат. Просто няма кой да ги подкрепи.“

Тя настоя за разширяване на достъпа до безплатна правна и психологическа помощ, изграждане на повече центрове за настаняване и по-активна ангажираност на институциите.

Въпреки критиките си Манолова определи тазгодишния протест като положителен сигнал за обществената ангажираност с проблема.

"Но този протест беше добър знак, добър сигнал. Аз всяка година съм тук през последните единадесет години, но толкова много хора никога не е имало“, каза още Мая Манолова пред ТАРАЛЕЖ.