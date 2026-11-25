Пясъчен подиум, земни цветове, изкуство и амбиция за излизане на международната модна сцена. Това са част от акцентите на второто издание на HALF WALK - The Dinner, които продуцентите на проекта Никола Йорданов и Георги Георгиев разкриха пред ТАРАЛЕЖ по време на официалната пресконференция в хотел Hilton Sofia.

Модното събитие ще се проведе на 27 ноември от 19:30 часа в Nu Boyana Film Studios и ще обедини модата, театъра, музиката и визуалното изкуство.

“Очаквайте неочакваното. Много пясък, много земни цветове, много изкуство и много готина атмосфера. И подиум с пясък”, разкриха пред ТАРАЛЕЖ продуцентите на HALF WALK.

Амбициите на творческия екип обаче надхвърлят границите на България. На въпрос как си представят развитието на проекта през следващите пет години, Никола Йорданов и Георги Георгиев заявиха:

“Представяме си HALF WALK след пет години вече на Milan Fashion Week.“

Според тях второто издание е възможност да надградят постигнатото до момента както по отношение на мащаба, така и на цялостната концепция. Продуцентите признават, че след първото събитие очакванията към тях са значително по-високи, а основната им цел е не само да ги оправдаят, но и да ги надминат.

В основата на HALF WALK остава подкрепата за младите български дизайнери. Шестима автори, избрани чрез национален конкурс, ще представят свои колекции редом с утвърдени имена от модната индустрия и международни участници.

“Щом сме ги избрали, сме имали доверие към тях и сме виждали възможност в тях“, посочиха продуцентите, допълвайки, че почти всички млади дизайнери са създали колекциите си специално за предстоящото шоу.

Сред утвърдените имена в програмата е модният дизайнер Едис Пала, който през септември тази година представи свои модели на Седмицата на модата в Милано. На 27 ноември той ще покаже колекцията си “Merge“ пред българската публика.

Пред ТАРАЛЕЖ дизайнерът сподели, че още първото издание на HALF WALK е успяло да впечатли както него, така и негови колеги, стилисти и модни критици.

На въпрос дали младите български дизайнери могат да достигнат нивото на международната модна сцена, Пала беше категоричен:

“Аз даже смятам, че сме на много високо ниво дизайнерите. Просто трябва повече да си вярваме и да бъдем по-критични към работата си.“

Сред присъстващите на пресконференцията беше и моделът Пит Андрейчев, който определи екипа на HALF WALK като свое голямо семейство.

Според него българският моден проект вече може да бъде сравняван с някои от ревютата извън страната.

“Даже надминава някои от ревютата“, заяви Андрейчев пред ТАРАЛЕЖ.

За него модата е форма на артистично и екстравагантно изразяване, която трябва да надхвърля представянето на традиционни конфекции.

Писателката Zaya Blaze също изрази увереност в развитието на българската модна индустрия, като открои креативността и целеустремеността на младите творци.

“Категорично смятам, че има бъдеще, защото имаме много млади, креативни хора, които не се отказват от целите си“, заяви тя пред ТАРАЛЕЖ.

Международен акцент във второто издание на HALF WALK ще бъде участието на италианската модна академия Accademia Koefia Roma, която според организаторите за първи път ще представи свои колекции на Балканския полуостров.

С второто си издание HALF WALK продължава да развива концепцията си за мода отвъд традиционното дефиле, предоставяйки възможност на младите български дизайнери да представят работата си в професионална среда и да изградят контакти с представители на международната модна индустрия.