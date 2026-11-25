Сериозна уплаха преживяха футболистите и делегацията на Бешикташ по време на пътуването си към Грузия за предстоящия мач с Апоел Беер Шева от Лига Европа. Самолетът на тима беше ударен от мълния. Неблагоприятните метеорологични условия принудиха екипажа да промени маршрута и да кацне на летище Ризе-Артвин в Турция.

Според информацията на турските медии машината е излетяла от летище „Сабиха Гьокчен“ в Истанбул с направление Батуми, където трябва да се проведе срещата от петия кръг на основната фаза на Лига Европа. По време на полета самолетът е бил ударен от мълния, като пътниците са изпитали и сериозна турбуленция. Заради лошото време в района на грузинския град Батуми машината не е успяла да кацне по предварителния план. След няколко маневри във въздуха екипажът е пренасочил полета към Турция.

От клуба потвърдиха ситуацията с официално съобщение:

„Самолетът, превозващ нашата делегация към Батуми за мача от Лига Европа, кацна в Ризе заради неблагоприятните метеорологични условия в Батуми. Делегацията ни ще продължи пътуването си до Батуми по суша.“