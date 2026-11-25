„Тази година започнахме изготвянето на договора за присъединяване на Черна гора – стъпка, която не беше предприемана повече от десетилетие. Албания също започна да приключва преговорни глави. Всички останали партньори от Западните Балкани могат да постигнат напредък по присъединяването – стига да искат да го направят“. Това заяви на пресконференция в Брюксел председателят на Европейския съвет Антонио Коща в присъствието на председателя на ЕК Урсула фон дер Лайен. Срещата с медиите е по повод провеждащата се среща на върха ЕС – Западни Балкани, а от мястото на събитието за Таралеж предава Апостол Апостолов.

„Пътят към Европейския съюз не се изчерпва с провеждането на необходимите реформи. Регионалното сътрудничество, помирението и добросъседските отношения също са основни условия за присъединяване към ЕС“, подчерта Коща.

По думите му напредъкът на Черна гора и Албания доказва, че членството в Европейския съюз не е илюзия, а реална възможност за държавите, които активно работят за постигането ѝ. „Гражданите в целия регион вече усещат ползите от този подход, а ние проучваме възможностите те да бъдат разширени още повече“, допълни председателят на Европейския съвет.

Той отбеляза, че днешната среща е потвърдила ангажимента на ЕС към европейската перспектива на страните от Западните Балкани. „Посланието ми към всички наши партньори беше ясно: да запазят темпото и да продължат с реформите, които могат да превърнат членството в ЕС в реална възможност. Тази възможност трябва да бъде използвана“, заключи Коща.