Северна Македония е допуснала сериозна грешка с отношението си към Ива Михайлова и отказа да бъдат допуснати български лекари, които са искали да ѝ окажат медицинска помощ. Това заяви евродепутатът Илхан Кючук пред журналисти в Европейския парламент, съобщава bTV.

"Не виждам в човешки план не просто логика, а никакъв смисъл от това действие на македонската страна", коментира Кючук.

Той припомни, че Ива Михайлова притежава както българско, така и македонско гражданство. Според него случаят има значение не само за отношенията между София и Скопие, но и за начина, по който Северна Македония се отнася към собствените си граждани.

Евродепутатът посочи, че в Европейския парламент вече са предприети действия и е изразена позиция по случая. Той не изключи темата да бъде включена и в следващия доклад за напредъка на страната по пътя към Европейския съюз.

"Северна Македония направи голяма грешка в това отношение. Аз не виждам в човешки план никакъв смисъл в това действие", подчерта Кючук.

Според него проблемите между двете държави не произтичат от отношението на обикновените хора, а от политическите послания, които се налагат с години.

"Проблемът според мен е доста по-различен. Той основно се корени в наратива. От едната страна когато има пожар, и от другата задължително ще има", заяви евродепутатът.

Кючук изрази надежда, че подобно отношение е характерно за настоящото управление в Скопие, а не за цялото общество. Той предупреди, че продължителното насаждане на противопоставяне може да повлияе и върху културния и интелектуалния елит на страната.

Евродепутатът коментира и опасенията, че България може да бъде заобиколена при вземането на решения за разширяването на ЕС.

По думите му не е обсъждано отпадане на единодушието при започването или приключването на преговорите за членство.

"По политиката на разширяването задължително в самото начало всички 27 държави трябва да се съгласят, за да започне междуправителствената конференция", обясни Кючук.

Той обаче изрази мнение, че Европейският съюз трябва да обсъди нови механизми за вземане на решения, които да защитават интересите на малките държави, без правото на вето да се превръща в постоянна пречка пред разширяването.

Според евродепутата присъединяването на нови държави към ЕС е неизбежно, но трябва да бъде съпроводено с вътрешни реформи. Той посочи като възможен сценарий членството на Черна гора през 2028 г.

Кючук засегна и бъдещето на европейската сигурност, като предупреди, че променящите се трансатлантически отношения изискват по-ясна геополитическа роля на Европейския съюз.

По отношение на следващия европейски бюджет той настоя да бъде намерен баланс между новите разходи за отбрана, сигурност и технологии и запазването на средствата за сближаване и земеделие.

Според него сред възможностите за осигуряване на допълнителни приходи е облагането на големите технологични компании.