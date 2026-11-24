Отстраняването на Благомир Коцев от кметския пост във Варна предизвика серия от политически реакции, взаимни обвинения и закани за съдебни действия. Решението за предсрочно прекратяване на пълномощията му беше взето на 23 ноември с 20 гласа "за" и шест "против" от Общинската избирателна комисия (ОИК).

Пред bTV Коцев определи отстраняването си като преврат и заяви, че върху членовете на комисията е оказван натиск.

"Това, което знам, е, че е имало огромен натиск в ОИК да се гласува в определена посока - ясно в каква, включително и мотивация чрез пликове", заяви Коцев.

Той обвини бизнесмена Даниел Славов, като свърза действията срещу себе си с отказа си да разреши конкретен строителен обект заради проблеми в строителната документация.

Славов отрече твърденията на Коцев пред bTV и обяви, че ще потърси правата си в съда.

Коцев от своя страна заяви, че ще сезира прокуратурата, тъй като има притеснения за собствената си сигурност.

Вътрешният министър Иван Демерджиев призова Коцев да предостави информация на компетентните органи, ако разполага с данни за извършено закононарушение или престъпление.

Председателят на ОИК-Варна Велин Жеков също отхвърли обвиненията за натиск и "мотивация чрез пликове".

Решението на комисията е взето по сигнали от миналата година, свързани с отпуските на Коцев през периода, в който той беше задържан. Адвокатът му Николай Владимиров постави под въпрос момента, в който комисията се произнася по тях.

Сред гласувалите за прекратяване на пълномощията на кмета са Йордан Йорданов и Емил Пенков - представители на "Продължаваме промяната" в комисията. Коцев причисли Пенков към "Прогресивна България".

Йорданов не е бил открит за коментар от телевизията, а Пенков е посочил, че е болен и не може да се срещне с журналистите.

Отстраняването на Благомир Коцев все още не е окончателно. Той вече е обжалвал решението на ОИК пред Административния съд във Варна, като след това е възможно обжалване и пред Върховния административен съд.

Към момента Коцев е упълномощил заместник-кмета Снежана Апостолова.

Ако съдът отмени решението на ОИК, Коцев ще може да продължи изпълнението на кметските си правомощия.

При окончателно потвърждаване на решението, според информацията на bTV, във Варна няма да бъдат проведени частични местни избори. Общинският съвет ще трябва да избере временен кмет, който да управлява града до редовните местни избори през 2027 г.

За поста може да бъде избран един от заместник-кметовете или общинските съветници.

Благомир Коцев беше задържан на 8 юли 2025 г. и остана под стража близо пет месеца. Впоследствие Окръжният съд във Варна прекрати съдебното производство срещу него и върна делото на прокуратурата заради процесуални нарушения.