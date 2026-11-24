Общинският съветник от ВМРО Карлос Контрера определи отстраняването на Благомир Коцев от кметския пост като поредната театрална сценка в управлението на Варна през настоящия мандат. Пред NOVA NEWS той разкритикува решението на Общинската избирателна комисия (ОИК), като посочи, че причината за отсъствието на кмета от работа е била неговото задържане.

Според Контрера решението на ОИК най-вероятно ще бъде отменено от съда, а Коцев ще довърши мандата си.

Въпреки критиките си към отстраняването на кмета общинският съветник определи управлението на Варна от "Продължаваме промяната" и "Демократична България" като провал. Той посочи проблемите с чистотата, инфраструктурата и трафика в морската столица.

По думите му такса смет в града е увеличена с 30%, без това да е довело до подобряване на чистотата. Като пример за проблемите в управлението на общината той даде и случая с "Баба Алино".

Контрера определи казуса с Коцев като "продуциран скандал", чрез който според него се прави опит кметът да бъде представен като "борец срещу мафията", а вниманието да бъде отклонено от проблемите в управлението на града.

Общинският съветник коментира и състоянието на "Топлофикация София", като отправи критики към управлението на столичния кмет Васил Терзиев.

Той изрази несъгласие с решението Световната банка да извърши анализ и да предложи мерки за оздравяване на дружеството. Според него проблемите са известни от години, а основният приоритет трябва да бъде уреждането на натрупаните задължения.

Контрера предложи прилагането на механизма "дълг срещу собственост", при който държавата да придобие пропорционален дял в дружеството срещу неговите задължения.

Общинският съветник предложи още да бъдат осигурени около 50 млн. евро за спешни ремонти под формата на заем. Той се обяви против идеята "Топлофикация София" да бъде предоставена на концесия.